Encuentran gen que duplicaría riesgo de cuadros graves de covid

(Bloomberg) -- Científicos polacos descubrieron un gen que, según dicen, duplica con creces el riesgo de desarrollar cuadros graves de covid-19 o incluso morir a causa de la enfermedad.

El Ministerio de Salud en Varsovia espera que el descubrimiento ayude a identificar a las personas que corren el mayor riesgo una vez que han contraído la enfermedad, que ya ha cobrado la vida de más de 100.000 personas solo en Polonia. También planea comenzar a incluir a fines de junio pruebas genéticas cuando se evalúe a pacientes en busca de posible contagio por covid-19.

La investigación de la Universidad Médica de Bialystok estima que el gen podría estar presente en alrededor del 14% de la población polaca, en comparación con alrededor del 9% en Europa y el 27% en la India. Es el cuarto factor más importante que determina la gravedad de la enfermedad después de la edad, el peso y el sexo, dijo.

Una prueba genética “podría ayudar a identificar mejor a las personas que, en caso de infección, pueden estar en riesgo de un cuadro agudo de la enfermedad, incluso antes de que se desarrolle la infección”, dijo Marcin Moniuszko, profesor a cargo del estudio, que se llevó a cabo con la participación de casi 1.500 polacos. El ministerio no dijo si la investigación había sido revisada por pares.

El descubrimiento podría explicar una de las razones, además de la renuencia a la vacunación, detrás de la alta cifra de muertes por covid-19 en el país. El exceso de mortalidad promedio durante la pandemia supera el 20%, uno de los peores resultados de la Unión Europea, según muestran los datos de Eurostat.

Nota Original:

Gene Linked to Severe Covid to Provide Clues for Those at Risk

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.