Automotrices de EEUU han eliminado más de 20.000 empleos administrativos en últimos años

Washington, 15 may (EFE).- Los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, General Motors (GM), Ford y Stellantis, han eliminado más de 20.000 empleos administrativos en Estados Unidos en los últimos años, lo que equivale a un 19 % de sus plantillas combinadas, según informó este viernes CNBC.

De acuerdo con los datos recopilados por la cadena, a partir de documentos públicos y cifras de las propias compañías, los recortes se producen en medio de una profunda transformación tecnológica del sector, marcada por el avance de los vehículos eléctricos, los automóviles definidos por software, la conducción autónoma y se han acelerado recientemente con la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

GM encabeza la reducción de empleo, con unos 11.000 puestos administrativos menos en Estados Unidos entre 2022 y 2025, tras haber elevado su plantilla de trabajadores administrativos de 48.000 personas en 2020 a 58.000 en 2022.

Ford ha reducido su plantilla administrativa en unos 5.300 empleados desde el máximo registrado en 2020, hasta situarla en 30.700 trabajadores el año pasado, mientras que Stellantis ha pasado de 15.000 a unos 11.000 empleados asalariados en el mismo periodo.

PUBLICIDAD

En conjunto, el empleo administrativo de los tres fabricantes alcanzó un máximo de unos 102.000 puestos en 2022 y cayó un 13 %, hasta 88.700 trabajadores, a finales de 2025.

CNBC señaló además que GM efectuó esta semana entre quinientos y seiscientos despidos de trabajadores asalariados a nivel global, en gran parte en operaciones de tecnologías de la información en Texas y Michigan, según fuentes conocedoras de la decisión.

PUBLICIDAD

La reducción de empleos coincide con un aumento de las contrataciones vinculadas a la inteligencia artificial. Según CNBC, las tres compañías mantienen más de 2.000 puestos vacantes en Estados Unidos, de los que casi cuatrocientos están relacionados con la IA.

Expertos citados por la cadena advirtieron que los puestos administrativos más repetitivos, incluidos algunos en finanzas, tecnologías de la información y programación, figuran entre los más expuestos a la automatización. EFE

PUBLICIDAD