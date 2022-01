EE.UU. comprará 10M adicionales de tratamientos de Paxlovid

(Bloomberg) -- Pfizer Inc. indicó que el Gobierno de Estados Unidos acordó comprar 10 millones de tratamientos adicionales de su pastilla contra el covid-19, lo que se suma al grupo de herramientas del país para combatir el virus a medida que las infecciones siguen en aumento.

La empresa dijo en un comunicado el martes que EE.UU. acordó comprar una tanda adicional del medicamento, conocido como Paxlovid, además de los 10 millones de tratamientos que había acordado comprar previamente. Se ha acelerado la entrega de aproximadamente 10 millones de tratamientos para fines de junio, dijo Pfizer, y el tramo restante se entregará a fines de septiembre.

Se ha demostrado en ensayos clínicos que Paxlovid, cuyo uso de emergencia fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos el mes pasado para personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, reduce drásticamente las hospitalizaciones y muertes por covid-19.

Fue la primera terapia en casa para el virus disponible en EE.UU. Una terapia oral similar de Merck & Co. y Ridgeback Biotherapeutics LP también fue autorizada por la FDA. Los medicamentos están disponibles sin costo para los pacientes y son entregados a los estados sobre una base per cápita.

El martes, el presidente Joe Biden dijo que “es posible que necesitemos aún más” Paxlovid de lo que EE.UU. ya ha asegurado. El medicamento es “revolucionario”, dijo.

EE.UU. se está abasteciendo de píldoras Pfizer a la par que aumentan considerablemente los casos relacionados con la variante ómicron altamente transmisible. Aunque se ha evidenciado que las vacunas tienen una menor eficacia contra ómicron, se espera que Paxlovid sea eficaz contra la variante porque no apunta a la proteína espiga que cambia de forma que las vacunas tienen en la mira.

Aunque se considera que Paxlovid es una opción de tratamiento más conveniente y accesible que otros medicamentos contra el covid, los pacientes seguirán enfrentando dificultades para acceder a ellos. Los pacientes de alto riesgo de 12 años o más deben dar positivo antes de obtener una fórmula, lo que plantea un desafío en un momento en que hay escasez de herramientas de diagnóstico.

EE.UU. también advirtió que inicialmente tendrá un oferta limitada de Paxlovid de Pfizer, habiendo recibido solo 65.000 tratamientos tras la autorización en diciembre. Eso podría limitar el potencial del fármaco para marcar una diferencia en la actual ola de infecciones.

La preparación de las píldoras tarda entre seis y ocho meses, un proceso que la Administración Biden dijo que espera ayudar a acelerar.

Pfizer también elevó su meta de producción global de Paxlovid a 120 millones de tratamientos para fines de 2022. Anteriormente, la farmacéutica con sede en Nueva York esperaba fabricar 80 millones de tratamientos.

