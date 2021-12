La primera rebelión de esclavos negros en América cumple 500 años

Fotografía del ingenio azucarero de Boca de Nigua, el 17 de diciembre de 2021, en Santo Domingo (R.Dominicana). EFE/Francesco Spotorno.

Santo Domingo, 25 dic (EFE).- El segundo día de Navidad de 1521, en uno de los primeros ingenios azucareros establecidos en el Nuevo Mundo, un grupo de esclavos negros se alzó contra sus amos en la que fue la primera rebelión de esclavos africanos en América, un hecho muy desconocido 500 años después a pesar de sus consecuencias.

Se trata de una efeméride sobre la que existen pocas certezas más allá de que se produjo en la actual República Dominicana, en una explotación azucarera del virrey Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, y que dio pie a las primeras leyes sobre esclavos en el continente.

LAS DUDAS SOBRE LA FECHA Y EL LUGAR

Recientemente se ha corregido la fecha del suceso, que durante siglos se dató en 1522, pero también han surgido divergencias entre los especialistas acerca del lugar en el que se produjo, explicó a Efe el catedrático experto en antropología Carlos Andújar, durante una ruta por varios ingenios.

Algunos plantean que fue en Boca de Nigua, a 25 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, otros que el levantamiento fue en los primeros ingenios instalados por la familia Colón en la zona cercana al río Isabela, más próxima a la ciudad de Santo Domingo.

En cualquier caso, ese 26 de diciembre de 1521 debieron producirse hechos bastante violentos, "la idea era exterminar a los españoles", según Andújar.

Los insurrectos, de la etnia gelofe, "buscaban reproducirse como movimiento" y se desplazaron "a conquistar otros ingenios y asaltar las casas de los amos".

PRIMEROS AFRICANOS EN AMÉRICA

Los primeros negros llegaron en 1501 a la Española, hoy territorio compartido por la República Dominicana y Haití, cuando el gobernador Nicolás de Ovando solicitó permiso para que su séquito trajera consigo a sus esclavos domésticos.

Ya en 1520 llegaron más de 2.000 esclavos que se repartieron para trabajar las tierras, entre 150 y 400 hombres por explotación, según los historiadores.

"Era la primera experiencia con esclavos fuera de Europa" y se decidió traer negros ladinos, que estaban cristianizados, conocían el castellano y se les creía más dóciles que los negros bozales, los que llegaban directamente a América tras su captura en África.

Se instalaron con "la excusa de que había problemas con la producción del oro y que, si se sustituía por la caña de azúcar, había que sustituir también la mano de obra", hasta el momento fundamentalmente indígena, por esclavos africanos "que ya conocían la producción".

Además, Isabel la Católica promulgó en 1500 una real provisión prohibiendo esclavizar a los nativos, al considerarlos súbditos de la Corona, lo que hacía necesaria una alternativa para cultivar la caña de azúcar.

Los esclavos se rebelaron pronto, al año de llegar a Santo Domingo, y "no solo por los castigos físicos, también por la negación del espacio cultural, los trabajos forzados o la falta de alimentación".

Aún así, se daba a los esclavos "ciertos espacios de libertad: la música, la religión", pero tras los sucesos del 26 de diciembre se les prohibió reunirse en grupo, única manera en la que pudo surgir el germen de la rebelión.

LEYES Y CASTIGOS

Tan solo doce días después del levantamiento, el 6 de enero de 1522, se promulgó una ley de esclavos para evitar futuras rebeliones, al tiempo que se rastreaban las lomas a las que huyeron.

Cuando eran capturados, se les sometía a castigos ejemplarizantes, como la amputación de pies o manos, se les colocaban "bozales para que no se comunicaran entre ellos, algunos terminaban ahorcados".

La dependencia de la mano de obra africana en ese momento era grande, la población era tres a uno y la demanda de azúcar iba creciendo.

Por ello, hubo algunos acuerdos para crear "avenencias con los esclavos", uno de ellos consistente en que si el huido retornaba en un plazo de diez días no se le daba castigo.

LAS REBELIONES POSTERIORES

Esta primera rebelión creó "una conciencia libertaria en los grupos africanos", fue precursora de insurrecciones entre 1530 y 1540, "el periodo de mayor demanda de azúcar y en la que mayor fuerza adquiere la industria azucarera colonial".

Tras los hechos de 1521, los españoles empezaron a llevar a los ingenios a negros bozales, en lugar de ladinos, esperando que fueran más sumisos, pero "fracasaron, porque el movimiento siguió".

"Los negros no se adaptaron a la colonización acá, si bien fueron sometidos por el poder militar español, presentaron permanente rebeldías", dijo Andújar.

La mayor rebelión de esclavos de la historia colonial de Santo Domingo se produjo en 1796 en Boca de Nigua, en un ingenio cuyos restos siguen en pie, y la abolición se produjo en 1822.

María Montecelos