Universal Orlando vuelve a requerir el uso de mascarillas ante el repunte de la covid-19

Fotografía de archivo en la que se registró a dos mujeres con tapabocas al recorrer el parque temático de Universal Studios, en Orlando (Florida, EE.UU). EFE/Gerardo Mora

Miami, 22 dic (EFE).- El uso de la mascarilla volverá a ser obligatorio en el parque temático Universal de Orlando del centro de Florida (EE.UU.) a partir del próximo viernes, ante el repunte de contagios por coronavirus que el martes alcanzó la cifra diaria de 20.000 nuevos casos en el estado.

"La salud y seguridad de nuestros huéspedes y del equipo es siempre nuestra principal prioridad", por lo que "se requerirá" el uso de mascarilla a partir del viernes 24 de diciembre "en todas las ubicaciones públicas cubiertas dentro" del parque, indicó este miércoles en un comunicado Universal Orlando Resort.

La obligatoriedad de esta medida de seguridad afectará tanto a los visitantes como al personal, "independientemente del estado de vacunación", y deberá cumplirse en todo espacio interior, incluidos restaurantes, tiendas y área públicas del hotel.

USO DE MASCARILLA EN ATRACCIONES E INTERIORES

También se requerirá tapabocas en todas las atracciones a los visitantes, "desde el momento en que hacen fila" hasta que salen del espectáculo.

Sin embargo, no se exigirá prueba o pasaporte de vacunación.

La vuelta a la obligatoriedad de la mascarilla en Universal Orlando se produce en momentos en que Florida se aproxima a los niveles de contagio del verano pasado.

Así, el estado reportó 20.194 nuevas infecciones de covid-19 a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) solo este martes, la mayor subida diaria desde el pasado 1 de septiembre.

Tras semanas con un promedio inferior a 2.000 casos diarios por coronavirus en Florida, las alarmas saltaron el viernes pasado al registrarse para el período del 10 al 16 de diciembre 29.568 nuevos contagios, una cifra muy superior a la semana anterior (13.530 casos), y con la variante ómicron detectada ya en 39 estados de EE.UU.

Las cifras de nuevos casos se habían mantenido con cierta estabilidad este otoño y muy por debajo de los más de 21.000 diarios que se reportaron este verano, que alcanzó su punto máximo en agosto con más de 150.000 contagios semanales y una tasa de positividad superior al 20 %.

Pero todo indica que la velocidad de expansión de la variante ómicron ha cambiado esta tendencia decreciente y, según los expertos, es muy probable que su punto máximo en Florida se alcance en febrero próximo.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo hoy en rueda de prensa que el uso de mascarillas es de nuevo obligatorio en el interior de los edificios públicos y dependientes del condado, al tiempo que informó de la apertura de nuevos puntos de test, debido al repunte del coronavirus y la demanda de pruebas.

LARGAS COLAS DE VEHÍCULOS EN LOS PUNTOS DE TEST RÁPIDO

Imágenes áreas de medios locales mostraban largas colas de vehículos en centros de test rápidos como el de Tropical Park, en Miami, que ofrecen los resultados en 24 horas.

Levine Cava se refirió también a su gestión para obtener más tratamientos con anticuerpos monoclonales para su distribución en el condado a personas que tienen síntomas y dan positivo a la covid-19.

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos autorizó este miércoles el uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra la covid-19, el primer tratamiento oral que los estadounidenses podrán tomar en sus casas.

No obstante, autoridades locales como Levine Cava insisten en que la pauta completa de vacunación y la dosis de refuerzo son los mejores métodos de protección contra la pandemia y la escalada de contagios, con las celebraciones navideñas ya encima.

De acuerdo con los datos del pasado viernes del Departamento de Salud de Florida, el estado contabilizaba un total de 3.739.348 casos confirmados por coronavirus y el número de vacunados se situaba en el 70 % de la población.

Pese al significativo aumento de nuevos casos, el gobernador estatal, Ron DeSantis, aún no ha tomado ninguna medida de cierre, pero anunció que pronto estará disponible un nuevo tratamiento con anticuerpos monoclonales de AstraZeneca para personas con problemas graves de salud o que sufren reacciones adversas a la vacuna.

La rapidez con la que se extiende esta variante es tal que, en Miami-Dade, cerca del 80 % de los nuevos contagios de las últimas dos semanas se deben a la ómicron, según David Andrews, patólogo de la Universidad de Miami (UM), recogió en canal Local 10.

De hecho, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, puso el foco en que ómicron será la variante del coronavirus predominante en las próximas semanas en Estados Unidos.