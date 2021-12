2021 en América Latina: elecciones, pandemia y crisis migratoria

Los principales acontecimientos de 2021 en el mundoParís, 30 Nov 2021 (AFP) - La pandemia del covid-19, el asalto al Capitolio por parte de los activistas pro-Trump, el regreso de los talibanes y la precipitada salida estadounidense de Afganistán o los informes cada vez más alarmantes sobre el cambio climático son algunos de los principales acontecimientos en el mundo en 2021. - El covid sigue ahí, a pesar de las vacunas - A pesar del esperanzador despliegue de las vacunas contra el covid-19, la pandemia dejó más muertos en todo el mundo en 2021 (3,3 millones a finales de noviembre) que en el año anterior, lo que eleva la cifra oficial, muy subestimada según la OMS, a más de 5 millones, en gran parte debido a la variante delta, más contagiosa. A pesar de que la OMS ha enviado expertos a China, el origen de la pandemia sigue sin dilucidarse.La veintena de vacunas reconocidas en todo el mundo han permitido administrar más de 7.800 millones de dosis, con desigualdades flagrantes de acceso entre países pobres y ricos, y con reticencias del movimiento antivacunas. El mundo volvió a experimentar cuarentenas y reconfinamientos, especialmente largos en las principales ciudades australianas.Las fronteras fueron parcialmente reabiertas. En julio, los Juegos Olímpicos de Tokio pudieron celebrarse, con un año de retraso y casi a puerta cerrada.Desde finales de año, Europa se enfrenta a un resurgimiento de la pandemia, lo que conlleva nuevas restricciones y desafíos.El éxito de los ensayos clínicos de los fármacos contra el covid-19 está generando nuevas esperanzas, pero esto se ve ensombrecido por la aparición de una nueva variante llamada ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, con múltiples mutaciones y el potencial de ser altamente contagiosa. - Escenas de caos en el Capitolio - El 6 de enero de 2021, varios centenares de partidarios del entonces presidente en funciones, Donald Trump, irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos, tratando de impedir que congresistas validaran la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Las escenas de caos causan consternación en todo el mundo. Cinco personas murieron durante el ataque y Donald Trump fue vetado en Twitter, Facebook y YouTube.El 20 de enero, Joe Biden juró su cargo en una ceremonia de investidura a la que no asistió su predecesor, que se negó a aceptar su derrota.Acusado por la Cámara de Representantes de "incitar a la insurrección" en el asalto al Capitolio, Donald Trump fue absuelto por el Senado en febrero tras un segundo juicio político. - Aumento de la represión en Rusia - El 17 de enero, el opositor y activista anticorrupción Alexéi Navalni fue detenido a su regreso a Rusia tras una convalecencia de cinco meses en Alemania, tras un incidente de envenenamiento del que acusó al presidente Vladimir Putin y a los servicios secretos. En febrero, Navalni, objeto de múltiples procesos judiciales, fue condenado a dos años y medio de prisión por un caso de fraude que se remonta a 2014 y que él denunció como político.Sus organizaciones, calificadas de "extremistas" por los tribunales, fueron incluidas en agosto en la lista de organizaciones prohibidas en Rusia. - Golpes de Estado y golpes de fuerza -El 1 de febrero en Birmania, el Ejército detuvo la líder del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, poniendo fin a un interludio democrático de diez años tras casi medio siglo de gobierno militar.El golpe desató manifestaciones que fueron reprimidas con violencia y dejaron más de 1.100 civiles muertos y miles de opositores detenidos. Aung San Suu Kyi, que se encuentra bajo arresto domiciliario, se enfrenta a una serie de procesos abiertos que podrían llevarla a ser condenada a varios años de prisión. Del otro lado del mundo, en Chad, el general Mahamat Idriss Déby fue proclamado jefe de Estado por la junta militar el 20 de abril, después de la muerte de su padre, el mariscal Idriss Deby Itno, tras 30 años en el poder. También hubo golpes de Estado en Malí, Guinea y Sudán.En Haití, país en perpetua crisis, el presidente Jovenel Moise fue asesinado el 7 de julio en su domicilio por un comando armado presuntamente integrado por mercenarios colombianos.El asesinato agudizó todavía más la inestabilidad de Haití y las elecciones previstas inicialmente para noviembre se han aplazado a una fecha indefinida. - Año electoral en América Latina -Desde Nicaragua a Perú, América Latina vivió un año repleto de citas electorales. En abril, Ecuador escogió como presidente al empresario conservador Guillermo Lasso, que se impuso por cinco puntos al candidato del correísmo Andrés Arauz.Mucho más estrecho fue el margen en Perú, donde el profesor izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se enfrentaron en una reñida votación el 6 de junio que no se resolvió hasta mes y medio después, con la proclamación de Castillo entre acusaciones de fraude de la oposición.En Nicaragua, las elecciones de noviembre reforzaron a Daniel Ortega, aunque fueron juzgadas de ilegítimas por la comunidad internacional ante el encarcelamiento y represión previos de opositores.La recta final del año también tuvo elecciones presidenciales en Honduras, que tendrá en la izquierdista Xiomara Castro a su primera mandataria, y unos comicios regionales y municipales en Venezuela en las que volvió a participar la oposición tras años de boicot, aunque el chavismo arrasó en las urnas. Observadores europeos reportaron irregularidades.En Chile, la presidencia se la disputarán el izquierdista Gabriel Boric contra el ultraderechista José Antonio Kast, admirador de Pinochet.2021 fue también año de protestas masivas en la región, de Colombia o Ecuador hasta Cuba, donde el régimen comunista se vio sorprendido por fuertes manifestaciones en julio que rápidamente aplacó. - Guerra entre Hamás e Israel -El 3 de mayo estallaron enfrentamientos en Jerusalén Este, sector palestino de la ciudad ocupado por Israel, al margen de una manifestación en apoyo de familias palestinas amenazadas de desalojo en favor de colonos judíos. A continuación, se produjeron enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes en la Explanada de las Mezquitas y en la Cisjordania ocupada.El 10 de mayo, el movimiento islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, respondió lanzando cohetes hacia Israel, que replicó. Según las autoridades locales, 260 palestinos murieron en la Franja de Gaza. En Israel, los disparos de cohetes mataron a 13 personas, según el ejército.El 13 de junio, Israel pone fin a 12 años de gobierno de Benjamin Netanyahu con un Ejecutivo dirigido por el jefe de la derecha nacionalista Naftali Bennett y su aliado Yair Lapid. - Los desafíos de Europa -El Reino Unido, que abandonó el mercado único europeo el 1 de enero, se enfrenta a una escasez de mano de obra desde junio, sobre todo en el transporte por carretera, lo que generó penurias en los supermercados, bares o gasolineras. El Brexit también creó tensiones en Irlanda del Norte y entre el Reino Unido y sus vecinos. En Alemania, la canciller Angela Merkel se despidió tras 16 años en el poder. El líder de los social demócratas, Olaf Scholz, aliado del partido Verde y de los liberas, le sucederá antes de navidades. - Fenómenos climáticos extremos -Un calentamiento global constante y superior al umbral deseable de 1,5ºC fijado por el acuerdo de París tendría "impactos irreversibles en los sistemas humanos y ecológicos", advierte un proyecto de informe de expertos del clima de la ONU obtenido en junio por la AFP.Los fenómenos climáticos extremos se multiplican: a finales de junio, una ola de calor provoca decenas de muertos en Canadá y en el Oeste de Estados Unidos. Unas inundaciones catastróficas afectan a Alemania y Bélgica en julio, con más de 200 muertos. Según una agencia científica estadounidense, el mes es el más cálido registrado jamás en la Tierra. En noviembre, la COP26 adoptó un acuerdo para acelerar la lucha contra el calentamiento global. Pero el "Pacto de Glasgow" no garantiza el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y no satisface las demandas de ayuda de los países pobres. - El regreso de los talibanes -El 15 de agosto, los talibanes entran en Kabul sin enfrentar resistencia alguna, tras una ofensiva relámpago iniciada en mayo, cuando las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN comenzaron a retirarse. El regreso de los talibanes se da veinte años después de haber sido expulsados del poder por una coalición internacional dirigida por Estados Unidos.Se logra evacuar a miles de afganos que han colaborado con los países extranjeros presentes en el país en los últimos años, especialmente Estados Unidos.Ahora, el país se enfrenta a una crisis de seguridad debido a la actividad de los grupos yihadistas, en particular por parte del Estado Islámico-Jorasán (EI-K).Ante el espectro de una tragedia humanitaria, la comunidad internacional se pregunta qué posición adoptar ante el régimen. - Crisis migratoria en la frontera Bielorrusia-Polonia -En noviembre, miles de migrantes, principalmente oriundos de Oriente Medio, acampan en temperaturas muy bajas a lo largo de la frontera polaca, del lado bielorruso, con la esperanza de entrar en la Unión Europea (UE).Occidente acusa a Minsk de orquestar desde el verano esta llegada de migrantes, en respuesta a las sanciones occidentales contra Bielorrusia, tras la represión en 2020 de un movimiento de oposición multitudinario e inédito que siguió a la reelección de Alexander Lukashenko como presidente.Bielorrusia y Rusia niegan estas acusaciones y reprochan a la UE que no acoja a los migrantes.Al menos 12 personas han muerto a ambos lados de esta frontera, según organizaciones humanitarias. - El espacio, nueva frontera para los multimillonarios -El año 2021 marca un antes y un después en el turismo espacial. En julio, Richard Branson llega al espacio con un cohete de su empresa, Virgin Galactic y después, Jeff Bezos participa en el primer vuelo con pasajeros de su compañía Blue Origin, que transporta en octubre a William Shatner, el capitán Kirk de "Star Trek". En septiembre, los cuatro primeros turistas espaciales de SpaceX, la compañía de Elon Musk, pasan tres días en el espacio, durante la primera misión orbital de la historia sin astronautas profesionales.Además, la Nasa consiguió que su robot Perseverance se posara en Marte en febrero.En mayo, China logra que un pequeño robot también llegue a Marte y desde junio, los chinos construyen su propia estación espacial.acm-ang/ber/pc-sag-bl-dbh