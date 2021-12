Los Chiefs se afianzan en la cima del Oeste de la AFC al vencer a Denver

El pasador de los Chiefs Patrick Mahomes, quien desde que fue seleccionado en 2017 no ha perdido ante Denver, impuso condiciones en su primera ofensiva, 14 jugadas y 82 yardas, que coronó con una carrera de 10 yardas para poner arriba a su equipo por siete puntos. Foto de archivo. EFE/EPA/GARY BOGDON

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- Los Kansas City Chiefs reafirmaron este domingo su dominio en la División Oeste de la AFC con su triunfo de 22-9 sobre los Broncos Denver en la semana 13 de la NFL.

Los Chiefs llegaron a ocho triunfos, cuatro derrotas, y tomaron distancia de los Chargers (7-5), los Raiders (7-5) y dejaron a los Broncos (6-6) en el fondo del Oeste de la Conferencia Americana.

La ofensiva de Denver no mostró en el duelo divisional el poder ofensivo para sacudirse un dominio que ya es de 12 juegos al hilo de triunfos de Kansas City en los choques entre estas escuadras.

El pasador de los Chiefs Patrick Mahomes, quien desde que fue seleccionado en 2017 no ha perdido ante Denver, impuso condiciones en su primera ofensiva, 14 jugadas y 82 yardas, que coronó con una carrera de 10 yardas para poner arriba a su equipo por siete puntos.

En su segunda posesión Kansas City amplió su ventaja con un gol de campo de 56 yardas que conectó Harrison Butker, su distancia más larga en la temporada para alargar a 10 la ventaja de Kansas City.

La ofensiva dirigida por el pasador Teddy Bridgewater, quien llegó este año a Denver procedente de los Carolina Panthers, pudo ponerse en el marcador 3 a 10 al inicio del segundo cuarto con un gol de campo de 42 yardas de Brandon McManus.

La última serie de los Broncos en la primera mitad exhibió al Bridgewater más dominante, pero no se llevó puntos.

El pasador consumió 11 minutos en un recorrido de 83 yardas que requirió de 21 jugadas, en las que hizo buenos dos intentos en cuarta oportunidad, pero en el tercero dentro de la yarda 10 la defensiva de los Chiefs los detuvo.

En su primera posesión de la segunda mitad Patrick Mahomes sufrió la intercepción del esquinero Patrick Surtain.

Aunque la defensiva de los Broncos contuvo a los Chiefs, el ataque del equipo del couch Vic Fangio no logró acercarse en el marcador que se puso 3-13 con otro gol de campo de Butker.

El desastre en los Broncos llegó en ofensivas consecutivas. Un pase interceptado a Bridgewater y un balón suelto de Diontae Spencer, que dejó a la ofensiva rival dentro de su yarda 20 que los Chiefs aprovecharon para con gol de campo alejarse 3-16.

En el último cuarto volvió a colapsar la ofensiva visitante, Bridgewater sufrió su segunda intercepción que acabó con la anotación de Daniel Sorensen para poner el duelo 3-22.

El expasador de Caronila todavía acercó a su escuadra 9-22 con un pase de anotación; los Broncos fallaron la conversión de dos puntos.

Estos son los resultados de este domingo. Cardinals 33-22 Bears, Colts 31-0 Texans, Vikings 27-29 Lions, Eagles 33-18 Jets, Giants 9-20 Dolphins, Buccaneers 30-17 Falcons, Chargers 41-22 Bengals, Ravens 19-20 Steelers, 49ers 23-30 Seahawks, Jaguars 7-37 Rams y Washington 17-15 Raiders.

El jueves Dallas ganó 27 a 17 a los Saints.

El Bills-Patriots cerrará la semana 13 de la NFL este lunes.