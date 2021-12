Tesla lo hace oficial, anuncia traslado de sede a Texas

(Bloomberg) -- Tesla Inc. se despidió oficialmente de California y saludó a su nueva sede, Texas, diciendo este miércoles en un informe para la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que la sede corporativa se encuentra ahora en su Gigafábrica en Austin.

El director ejecutivo, Elon Musk, quien se enfrentó con funcionarios de salud pública del condado de Alameda, California, durante los primeros días de la pandemia, anunció el plan en la reunión anual de accionistas de Tesla en octubre sin precisar un cronograma. La fábrica de Tesla en Austin, que fabricará el Model Y y el próximo Cybertruck, está casi terminada.

Musk había dicho que la escasez de viviendas asequibles en el área de la bahía de San Francisco y los largos tiempos de traslado eran algunos de los factores que limitaban la capacidad de expansión de Tesla. Sin embargo, la compañía mantendrá una sólida presencia en la región, en tanto que está construyendo una nueva fábrica en la ciudad de Lathrop, en el Valle Central, para el Megapack, su producto de almacenamiento de energía a batería.

En 2020, el multimillonario se mudó a Texas y desde entonces, pasa gran parte de su tiempo cerca de Brownsville, donde su compañía SpaceX construye la Starship, su nave espacial de próxima generación diseñada para llevar a humanos a la Luna y Marte.

Musk es la persona mas rica del mundo con un valor de alrededor de US$287.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. A diferencia de California, Texas es uno de los pocos estados que no aplica impuestos sobre la renta de las personas físicas.

