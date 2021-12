Científicos piden que niños asmáticos tengan prioridad en la vacuna de covid

Los niños con asma no controlada tienen más riesgo de acabar en el hospital al contraer la covid-19, y por esa razón deberían tener prioridad en la campaña de vacunación, según un estudio llevado a cabo por la revista científica "The Lancet Respiratory Medicine".EFE/EPA/ANTONIO DASIPARU

Londres, 30 nov (EFE).- Los niños con asma no controlada tienen más riesgo de acabar en el hospital al contraer la covid-19, y por esa razón deberían tener prioridad en la campaña de vacunación, según un estudio llevado a cabo por la revista científica "The Lancet Respiratory Medicine"

La investigación ha concluido que aquellos niños que tienen asma no controlada tienen mayor probabilidad de acabar hospitalizados al contraer la covid-19, en comparación con aquellos que tienen asma controlada o que no sufren de esa dolencia.

El estudio publicado por la revista científica se fijó en 750.000 jóvenes de entre cinco y diecisiete años en Escocia (Reino Unido), que habían sido hospitalizados previamente con asma o se les había prescrito tratamiento con esteroides orales en los dos últimos años.

Los investigadores concluyeron que la recomendación del Reino Unido de vacunar a jóvenes de entre doce a diecisiete años tendría que ser ampliada para aquellos niños de más de cinco años que tengan asma poco controlada.

"Comprender que niños con asma corren un mayor riesgo de sufrir efectos graves por la covid-19 es fundamental para las deliberaciones políticas en curso sobre la priorización de las vacunas", dijo el autor principal de este estudio, Aziz Sheikh, profesor de la Universidad de Edimburgo.

"Nuestro análisis proporciona la primera evidencia nacional del riesgo de hospitalizaciones por covid-19 entre los niños en edad escolar con marcadores de asma mal controlada", añadió.

El asma es una de las enfermedades mas típicas de larga duración en niños y afecta a más de 78 millones de personas de edades comprendidas entre los cinco y diecinueve años, según datos de 2019 recogidos por la revista.