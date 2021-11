Inés Domecq, el antes y el después de la diseñadora del momento

28-11-2021 Inés Domecq - con un sutil retoque estético - en la Madrid Horse Week con su marido, Javier Martínez de Irujo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La Reina Letizia, Sofía Palazuelo, Tana Rivera, Paz Vega, María García de Jaime... Son incontables las celebrities que en los últimos meses han sucumbido a los espectaculares modelos de 'The IQ Collection', una de las firmas más deseadas del momento.



¿La clave? Sus diseños sofisticados, en los que destacan sus espectaculares vestidos, con hombreras marcadas y muy estructuradas, las líneas sencillas pero con unos patrones que sientan bien a todo tipo de siluetas, unos materiales cuya calidad destaca a simple vista y estampados y colores tan ideales que no es raro que nuestras famosas - empezando por la Reina - hayan elegido esta firma para impactar en ocasiones y celebraciones especiales.



Detrás de 'The IQ Collection', Inés Domecq, miembro de una de las familias más conocidas y con más solera de Jerez de la Frontera y mujer de Javier Martínez de Irujo, hijo del Duque de Aliaga y sobrino del actual Duque de Alba. Intentando mantenerse al margen del foco mediático a pesar del espectacular éxito de su firma de moda, la diseñadora se ha convertido además en una de las mujeres más estilosas de la alta sociedad de nuestro país, y con cada una de sus apariciones acapara todas las miradas por su elegancia innata.



Como este fin de semana, cuando dejando a un lado su habitual discreción, se ha dejado ver disfrutando de la Madrid Horse Week en compañía de su marido, Javier Martínez de Irujo, y de unos amigos. Impecable como de costumbre, Inés ha enamorado con un outfit perfecto para el día a día en clave bicolor. Unos cómodos pantalones blancos, un jersey de cuello cisne en el mismo color, chaleco largo de su firma en camel y crema y, como complementos, unas converse caramelo y un bolso de mano en los mismos tonos que el resto del look. Sencillamente ideal.



Además, y aunque de manera sutil, Inés ha reaparecido con un retoque que no ha pasado inadvertido para nosotros, ya que su nariz luce ligeramente más afinada y respingona que en su última aparición pública, que tuvo lugar en la boda de Santiago Benjumea e Inés Martín Alcalde el pasado mes de septiembre. Igualmente espectacular, la creadora de 'The IQ Collection' ha encontrado su mejor versión con este pequeño cambio físico que, es innegable, le ha sentado fenomenal.