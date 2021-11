Fútbol.- El 'doble' de Messi, protagonista de una campaña de KFC

24-11-2021 El 'doble' del Leo Messi protagoniza una campaña de la cadena de restauración KFC. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES KFC



El brasileño Alexandro Pereira se ha hecho viral por el enorme parecido con el delantero argentino del PSG



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El brasileño Alexandro Pereira, cuya imagen se ha hecho viral por su enorme parecido con el delantero argentino del PSG Leo Messi, es el protagonista de la campaña de la cadena de restaurantes KFC para el lanzamiento de 'La Chingona', una quesadilla con pollo frito, queso cheddar, salsa mayo-mex y Doritos.



Alexandro Pereira se hizo viral el pasado junio en Twitter cuando Leo Messi anunció que abandonaba el FC Barcelona y KFC publicó un meme con una fotografía del joven brasileño, que tiene un enorme parecido al astro argentino, 'trabajando' en un restaurante y dándole la bienvenida a KFC.



KFC convierte ahora el 'meme' en un personaje real y trasciende las redes sociales en la campaña de 'La Chingona', que juega con la idea de que 'a veces, con parecerse un poco es suficiente': 'La Chingona' no se parece a una quesadilla, pero es "deliciosa", dice la campaña, y Alexandro no es Messi, pero su parecido con el futbolista sirvió para lanzarle al estrellato.



La campaña de 'La Chingona' se ha estrenado este martes y, en menos de 24 horas, ha revolucionado Twitter. De nuevo, se ha hecho viral y el spot acumula más de 250.000 visualizaciones. Además, está desatando todo tipo de comentarios entre los usuarios de la red social, como 'Otro fichaje que debuta antes que Sergio Ramos' y 'Me flipa pensar que este señor ha tenido que explicarle a sus amigos y familiares que se tenía que coger un avión a España para grabar una promo porque un random de internet un día le encontró un parecido con Messi'.



También han sido diversas las marcas que se han animado a comentar el spot de 'La Chingona' en Twitter, como Cola Cao, PC Componentes, Smoking y U-Beat, incrementando aún más la viralidad de la campaña.



"Sabíamos que el fútbol mueve pasiones y que Messi es un gran icono de la cultura popular en España y en el mundo entero. Pero esto se hizo aún más evidente para nosotros cuando 'fichamos' a su doble y el meme viajó en redes sociales de manera exponencial. Fruto de la escucha activa de los usuarios y de cómo celebraban este hito, decidimos llevarlo más allá en la campaña de nuestra última edición limitada, que tampoco se parece mucho a lo que promete ser", comentó Beatriz Martínez, Brand Manager de KFC España y Portugal.



En el spot de 'La Chingona', el joven brasileño viste el uniforme de KFC como si fuese una equipación oficial de fútbol, besa el logo del Coronel Sanders como si fuese un escudo y esquiva el suelo mojado como si fuesen rivales, mientras una voz de off explica el porqué de este nuevo fichaje y suena de fondo la clásica canción popular de mariachi 'Piel Canela'.



La campaña, rodada en un restaurante KFC, está compuesta por una pieza principal de 57 segundos y tendrá recorrido en digital y Movistar+. Por su parte, 'La Chingona' estará en la carta de los restaurantes en España hasta el próximo diciembre.