Yellen anticipa que la inflación en EE.UU. no se normalizará hasta finales de 2022

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MATT MCCLAIN / POOL

Miami, 14 nov (EFE).- La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, achacó los actuales niveles de inflación en el país a la crisis generalizada causada por el coronavirus y dijo que espera que la situación se restablezca dentro de un año, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia.

En una entrevista emitida este domingo por la cadena de televisión CBS, Yellen dijo que confía en que los precios volverán a los niveles normales "en algún momento de la segunda mitad del próximo año".

Para ello será necesario antes, apuntó, que se normalice la "oferta de mano de obra y el patrón de la demanda" y se salga de la emergencia sanitaria en la que entró el país en marzo de 2020 por la pandemia.

La inflación en Estados Unidos se disparó en octubre pasado hasta el 6,2 %, cifra no vista en 30 años, provocada en parte por la conjunción de una fuerte demanda de los consumidores y problemas en la cadena de suministros, tanto a nivel nacional como global, debido a la pandemia.

La secretaria del Tesoro señaló que la pandemia "casi cerró nuestra economía" y causó un "aumento dramático" en la demanda.

"La pandemia ha estado tomando las decisiones para la economía y la inflación. Y si queremos bajar la inflación, creo que seguir avanzando contra la pandemia es lo más importante que podemos hacer", dijo.

Yellen explicó que, debido a la restricciones temporales de movilidad y de acceso a lugares de ocio, se modificaron los patrones de gasto de los hogares del país. "Y aunque la oferta de productos ha aumentado en Estados Unidos y a nivel mundial, no tanto como la demanda", justificó.

En octubre pasado, los precios de consumo subieron 9 décimas con respecto a septiembre, según datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales, que certificó que se trata del quinto mes consecutivo en el que la inflación interanual se sitúa en EE.UU. por encima del 5 %.

Yellen coincide en ese diagnóstico con el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, que recalcó la pasada semana que la elevada inflación obedece a factores "transitorios" y estimó que el alza de precios comenzará "a moderarse en el segundo o el tercer trimestre de 2022".

Pero Yellen no las tiene todas consigo y, cuestionada si cuando lleguen las elecciones legislativas de noviembre de 2022 estará normalizada la inflación, reiteró que no está tanto en manos del Gobierno como del coronavirus: "Realmente depende de la pandemia".