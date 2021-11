Líder chavista acusa a los observadores de la UE de querer meterse en asuntos internos

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 10 nov (EFE).- El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó este miércoles a los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) de querer "meterse en los asuntos internos" del país.

A juicio del número dos del chavismo, los observadores son unos "entrépitos" (entrometidos) "que quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela" y les advirtió que la nación caribeña es "un país libre", según recoge un comunicado del PSUV.

Por eso, durante un acto electoral, exhortó a sus simpatizantes "a poner en su sitio a quienes pretenden torpedear el proceso democrático, soberano e independiente", siempre según el comunicado de su partido.

"La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país, eso no es problema suyo, usted no vino para acá a ver si la oposición se va a unir o no se va a unir", afirmó.

Cabello también señaló que los observadores fueron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) para revisar detalles de las concesiones entregadas a las emisoras de radio.

El vicepresidente del PSUV pidió el martes a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales de la UE para los comicios locales y regionales del 21 de noviembre, ya que -aseguró- su trabajo "se basa en la desacreditación".