Brasil anuncia su once ante Colombia con Neymar, Gabriel Jesus y Raphinha

El jugador Neymar participa en un entrenamiento de la selección brasileña de fútbol hoy, en el centro de entrenamiento del club Corinthians, en la zona metropolitana de Sao Paulo (Brasil).

Sao Paulo, 10 nov (EFE).- El seleccionador de Brasil, Tite, anunció durante el entrenamiento de este miércoles el once titular que se medirá mañana a Colombia por las eliminatorias mundialistas, con Neymar, Gabriel Jesus y Raphinha en el ataque.

La Canarinha se ejercitó por primera vez con todos sus efectivos en el centro de entrenamiento del Corinthians, en Sao Paulo, en la víspera de su duelo con el cuadro cafetero, en el que buscará cerrar su clasificación matemática para el Mundial de Catar 2022.

Después del tradicional rondo de calentamiento, Tite dividió al grupo en dos y se puso a trabajar con los once futbolistas que previsiblemente saltarán de inicio al césped del Neo Química Arena de Sao Paulo.

Esos once elegidos fueron: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar.

De esta forma, Tite repetirá el frente de ataque que en la anterior jornada de las eliminatorias goleó 4-1 a Uruguay, aunque introducirá cuatro cambios con respecto a ese encuentro.

En esta ocasión estará bajo los palos Alisson, del Liverpool, en detrimento del portero del Manchester City Ederson.

En defensa volverán el lateral Danilo y el central Marquinhos, y en la medular Tite recuperará a Casemiro, que se perdió los tres últimos partidos con la selección por un proceso infeccioso en la muela del juicio.

Brasil, líder de las eliminatorias e invicta con 31 puntos en 11 partidos, garantizará su clasificación matemática para Catar 2022 si derrota a Colombia y Uruguay no gana a Argentina el viernes.

Después de jugar ante el combinado de Reinaldo Rueda, la Canarinha se enfrentará el próximo martes a Argentina, en San Juan, en el que será su último partido del año.