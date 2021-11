Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,43 %

Quince minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba un 0,43 % o 153,21 puntos, hasta 35.972,77, mientras el selectivo S&P 500 subía un 0,15 % o 6,81 unidades, hasta 4.612,19. Foto de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 1 nov (EFE).- Wall Street abrió este lunes en positivo, y su principal marcador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,43 %, después de que el viernes el parqué cerró su mejor mes del año con un triple récord.

Quince minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba un 0,43 % o 153,21 puntos, hasta 35.972,77, mientras el selectivo S&P 500 subía un 0,15 % o 6,81 unidades, hasta 4.612,19.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor capitalización, aumentaba un 0,11 % o 16,83 enteros, hasta 15.515,21.

Los tres índices continúan al alza aupados por los buenos resultados de la tercer trimestre. Según FActSet, en torno al 82 % de las empresas del S&P 500 que han hecho públicas las cuentas entre julio y septiembre han superado las expectativas.

"No veo que haya demasiada preocupación en el mercado y eso se debe a que la temporada de ganancias ha sido bastante sólida y la mayoría de las empresas están experimentando una fuerte demanda", aseguraba el jefe de estrategia en Principal Global Investors, en unas declaraciones recogidas por el diario The Wall Street Journal.

Además de a los resultados, los inversores están atentos esta semana a la reunión que mantendrá la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) este miércoles donde se esperan detalles sobre la retirada de estímulo y pistas sobre sus intenciones respecto a los tipos de interés.

Por sectores, destacaba el aumento del energético (1,44 %), el financiero (0,4 %) y el de bienes no esenciales (0,33) mientras que arrancaban la semana en negativo, los sectores tecnológico (-0,29 %), el inmobiliario (-0,27 %) y el de servicios públicos (-0,06 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, encabezaban los avances Salesforce (1,26 %), McDonald's (1,19 %) y Boeing (1,1 %).

Mientras que las más perjudicadas eran International Business Machines (-0,88 %), Microsoft (-0,86 %) y Apple (-0,79 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 84,85 dólares el barril; el oro aumentaba hasta 1.790,80 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro progresaba al 1,60 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,156.