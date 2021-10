Neymar cree que Vinicius y Rodrygo tienen espacio para "crecer mucho más"

Fotografía de archivo del futbolista Neymar Jr de Brasil. EFE/Ricardo Maldonado

Sao Paulo, 28 oct (EFE).- El delantero Neymar, máxima estrella de la selección brasileña, consideró que sus compatriotas Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, ambos futbolistas del Real Madrid, tienen espacio para "crecer mucho más".

"Tenemos jóvenes nuevos ahora en la selección, como Vinícius y Rodrygo, que son dos jugadores que pueden crecer mucho más todavía", indicó el atacante del París Saint-Germain en una entrevista al canal de 'YouTube' Fui Clear difundida este jueves.

Neymar citó a los dos jóvenes extremos, que se han asentado en el once titular del conjunto merengue en este inicio de temporada, como ejemplo de que "Brasil es un país que genera muchos jugadores buenos".

Sobre las comparaciones entre la generación actual, criticada por su falta de creatividad y fantasía en la selección, y otras anteriores más exitosas, Neymar dijo que el "fútbol ha cambiado mucho" y que hoy "los jugadores tienen perfiles diferentes".

"Tenemos buenos jugadores que son 'top' en Europa, pero son de un perfil diferente a lo que teníamos antiguamente. No se puede comparar, aunque el fútbol está hecho de comparaciones", lamentó.

"Si juegas bonito y pierdes, te van a exigir la victoria. Si juegas bien y ganas con lo básico, el personal te pide jugar bonito. No es posible agradar a todos", completó.

Sobre el Mundial de Catar 2022, Neymar manifestó que Brasil "tiene un buen equipo y un buen entrenador" (Tite) y que el grupo se está preparando "cada vez más".

"Creo que esta será una Copa para sorprender, sabemos lo difícil que es ganar una. Es mi mayor sueño", expresó el camisa 10.

Brasil está a un paso de cerrar su clasificación matemática para Catar 2022, pues es líder destacado de las eliminatorias suramericanas con 31 puntos en 11 partidos jugados, quince más que Colombia, que ocupa la cuarta posición, último lugar de acceso directo para el Mundial.