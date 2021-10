Surface: los primeros dispositivos de Microsoft con Windows 11

HANDOUT - La nueva tableta Surface 8 Pro es más grande y más delgada que su predecesora, con una pantalla casi sin bordes. Foto: Microsoft/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Microsoft ha presentado dos nuevos dispositivos Surface con Windows 11 que acompañarán el lanzamiento del nuevo sistema operativo. Además, la compañía ha anunciado una nueva edición del móvil plegable Surface Duo. Todos los dispositivos se lanzarán, según el mercado, entre octubre y comienzos del año próximo. La tableta Surface 8 Pro, que también puede utilizarse como portátil con una cubierta de teclado opcional, ha aumentado en tamaño de 12,3 a 13 pulgadas en comparación con su predecesora y, según Microsoft, no solo ofrece más potencia de cálculo gracias a los procesadores Intel Core i de undécima generación, sino que también promete hasta 16 horas de duración de la batería, una hora más que la Surface 7 Pro. La pantalla táctil de la Surface 8 Pro, ahora casi sin bordes, puede mostrar imágenes de alto contraste (Dolby Vision). La cámara frontal con cinco megapíxeles de resolución y dos micrófonos de campo lejano permitiría realizar videollamadas de buena calidad. La cámara principal de diez megapíxeles también puede grabar vídeos en 4K. Por primera vez en un dispositivo Surface, hay dos interfaces Thunderbolt 4 a bordo. El segundo nuevo dispositivo Surface con Windows 11 es la Surface Go 3. Posicionada como un dispositivo de uso diario y de aprendizaje, la tableta, que también puede convertirse en un portátil a través de una funda con teclado, mantiene su formato de 10,5 pulgadas, pero equipa nuevos procesadores Intel (Pentium Gold o Core-i3) así como WiFi 6. También hay una actualización para el teléfono inteligente plegable de Microsoft, el Surface Duo 2, que tiene dos pantallas conectadas entre sí por una bisagra de 360 grados. Si bien el dispositivo ejecuta Android como sistema operativo, equipa su propia interfaz de Windows y muchas aplicaciones de Microsoft, desde Outlook hasta Office. Las dos pantallas del dispositivo crecen ligeramente de 5,4 a 5,6 pulgadas cada una, lo que resulta en una diagonal de 8,3 pulgadas. Gracias al procesador Snapdragon 888, el móvil es ahora también apto para 5G. Y mientras que el predecesor todavía tenía que hacer fotos y vídeos con una sola cámara, el nuevo Duo viene con un sistema de triple cámara. En este nuevo modelo se pueden utilizar, por ejemplo, dos aplicaciones diferentes una al lado de la otra o solo una aplicación en formato tableta que se visualiza en toda la superficie de la pantalla. El Surface Duo 2 se suministra con ocho gigabytes de RAM y 128 gigabytes de almacenamiento. Para la tableta Surface Pro 8 se suministra opcionalmente una nueva funda con teclado a juego (Surface Pro Signature Keyboard). El nuevo lápiz óptico (Surface Slim Pen 2), también parte del equipamiento opcional, se puede cargar en la funda del teclado. La Surface Go 3 también estará disponible con LTE, pero en una fecha posterior. dpa