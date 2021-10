Cómo utilizar una cuenta de Microsoft sin contraseña

ARCHIVO - Los inicios de sesión sin contraseña no solo suelen ser más cómodos, sino, sobre todo y por regla general, también más seguros. Foto: Robert Günther/dpa

Microsoft está poniendo gradualmente a disposición de todos los usuarios los inicios de sesión sin contraseña. Hasta ahora, entrar en una cuenta de Microsoft sin contraseña estaba reservado sobre todo a los clientes comerciales. Los inicios de sesión sin contraseña no solo suelen ser más cómodos, sino, sobre todo y por regla general, también más seguros. Porque si no hay una contraseña fija, nadie puede robarla. Además, se evita el problema de tener que recordar una contraseña compleja y no se sucumbe a la tentación de usar una contraseña débil solo para poder recordarla. ¿Y cómo funciona el inicio de sesión sin contraseña en Microsoft? Por ejemplo, a través de la aplicación Authenticator de Microsoft para Android e iOS. Una vez instalada en el móvil, esta tiene que estar vinculada a la cuenta de Microsoft del usuario. Es posible que algún que otro usuario ya tenga la aplicación en su dispositivo móvil, ya que esta también permite iniciar sesión en dos pasos, con una contraseña y una segunda función de verificación (autenticación de dos factores), no solo en Microsoft, sino también en muchos otros servicios. Para deshacerse de la contraseña de Microsoft, basta abrir el panel de administración de la propia cuenta de Microsoft y activar la opción "Cuenta sin contraseña" en "Seguridad/Opciones de seguridad adicionales". Los usuarios que ya hayan instalado y vinculado la aplicación a su cuenta pueden ignorar la ventana emergente que incita a descargar la misma. A partir de este momento, si se quiere iniciar sesión en una cuenta de Microsoft, en Windows (desde Windows 10) o en un servicio de Microsoft como Onedrive o Outlook, la aplicación utilizará para la autenticación la huella dactilar, el reconocimiento facial o un PIN. Es posible recuperar la contraseña a través de la página de administración de la cuenta de Microsoft. Allí se puede establecer una nueva contraseña en cualquier momento si no se quiere seguir prescindiendo de esta para iniciar sesión. dpa