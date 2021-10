Bagnaia único escollo de Quartararo para ser campeón

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia, en una imagen de archivo. EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI

Madrid, 20 oct (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) es ya el único escollo para que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se convierta por primera vez en campeón del mundo de MotoGP, objetivo que podría cumplir este mismo fin de semana en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, escenario del Gran Premio de Emilia Romaña, decimosexta prueba puntuable del mundial de la especialidad.

A falta de sólo dos grandes premios, Quartararo podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo si su único rival de la competición le saca como máximo dos puntos de diferencia, un objetivo que aunque parece fácil le va a resultar muy complicado al francés por varios motivos.

El circuito de Misano Adriático es uno de los favoritos de los pilotos italianos, en el que cuentan con mayor experiencia y kilómetros que su rivales y, además, en él ha logrado su última victoria, la segunda de la temporada y de la categoría, "Pecco" Bagnaia, por lo que "a priori", el gran favorito al triunfo vuelve a ser él y eso dejaría a Fabio Quartararo sin entonar el "alirón".

Las "cuentas" del piloto de Yamaha parten de la base de que el de Ducati no sume más de dos puntos de diferencia respecto a él, por lo que ni el primero ni el segundo de Bagnaia en el "Marco Simoncelli" le valen para ser campeón.

Pero en la pelea entre ambos por el título mundial se podrían inmiscuir otros pilotos que, sin nada que decir en ese aspecto, sí que "necesitan" un triunfo por intereses bien distintos, ya sea para continuar su evolución, como es el caso del español Marc Márquez y su Repsol Honda RC 213 V, o para recuperar la "moral" tras perder el título mundial y no haber logrado ninguna victoria en la actual temporada, como es el caso del también español Joan Mir y su Suzuki GSX RR.

El piloto de Repsol Honda, sin opciones al título como a él le hubiese gustado, se encuentra séptimo en la tabla de puntos pero tiene a "tiro de piedra", en realidad de catorce puntos, al sexto clasificado, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), por lo que nadie duda que ese será el principal objetivo del ocho veces campeón del mundo hasta el final de una temporada que para él tiene que concluir viendo definitivamente "la luz" tras su largo periodo de lesión y recuperación.

A falta de sólo tres grandes premios para la conclusión de la temporada, los grandes protagonistas en la tercera cita por la península italiana van a ser Quartararo y Bagnaia, con espectadores de excepción como Marc Márquez o Joan Mir, que también debe defender la tercera posición de los ataques del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que se encuentra a 26 puntos de distancia en una temporada de la que se esperaba mucho más de él, pero en la que se ha mostrado muy irregular, aunque suma dos victorias (Jerez de la Frontera y Le Mans).

El "Marco Simoncelli" también será la última oportunidad para los "tifosi" italianos de ver en acción a su ídolo de décadas, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), y la expectación que levanta queda reflejada incluso en el cartel del gran premio, dedicado en exclusiva al campeón italiano, al que seguramente le gustaría despedirse de su afición con un resultado mucho mejor que el más destacado de todos ellos en la presente campaña, el octavo que logró en Austria.

Como a Rossi, a uno de sus pupilos, Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), también le gustaría arrancar un buen resultado "en casa", pero la primera duda que deberá resolver es su estado físico tras la lesión de rodilla que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente y que en realidad ha condicionado prácticamente su temporada al completo.

Será interesante ver el rendimiento de los pilotos de las Aprilia RS-GP, pues el trazado de la costa del Adriático es uno de sus escenarios de pruebas para ellos y tanto Aleix Espargaró como el recién incorporado Maverick Viñales, buscarán un buen resultado por distintos motivos.

El primero, Aleix Espargaró, para intentar mejorar en la tabla de puntos y buscando la primera victoria para él y para el fabricante de Noale en MotoGP, y el segundo, Maverick Viñales, para demostrar lo acertado de su fichaje tras el "affaire" con Yamaha.

Como ellos, el objetivo del español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) será el mismo, pelear por su primer podio con la moto del equipo energético, al que ha llegado esta temporada y si bien como es lógico se esperaba mucho más de él, los problemas con la evolución del prototipo han condicionado su rendimiento prácticamente durante toda la temporada y ese ya es motivo suficiente como para "cerrar" el año con los mejores resultados posibles, podio incluido.

Y todos ellos no son los únicos que aspiran a la "exigua gloria" de destacar en un gran premio, pues habría que tener en consideración nombres como los de los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) o el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), en la relación de aspirantes a "pisar el podio" en el circuito de la Ribera del Adriático. Un paso más atrás, pero con la confianza de protagonizar un final parecido al de la pasada temporada se encuentran el español Alex Márquez (Honda RC 213 V) o el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

Juan Antonio Lladós