Jenna Ortega y Melissa Barrera presentan el tráiler de la quinta "Scream"

Fotograma cedido por Paramount Pictures donde aparece Melissa Barrera como Sam durante una escena de la película de terror "Scream", una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida al "slasher" bajo la dirección de un ídolo del cine más perturbador e inquietante como Wes Craven. EFE/Paramount Pictures

Los Ángeles (EE.UU.), 12 oct (EFE).- La quinta entrega de la saga de terror "Scream", que incluye en su reparto a las latinas Jenna Ortega y Melissa Barrera, presentó este martes su primer tráiler de cara a su estreno en cines el 14 de enero del próximo año.

Ortega es una de las protagonistas principales de ese primer adelanto ya que es perseguida por Ghostface, el feroz asesino, siempre con un puñal en la mano, de estas cintas.

Uno de los alicientes de esta película es que regresarán a "Scream" los actores Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.

En un encuentro virtual con los medios en el que participó Efe, Barrera explicó que esta cinta presenta "a una nueva generación" de personajes para el universo de "Scream".

"Es realmente 'cool' ser parte de esta increíble saga de la que todos somos fans. Continuar esta historia es algo muy emocionante", dijo la actriz mexicana conocida por la serie "Vida" (2018-2020) y la película "In the Heights" (2021).

Barrera recordó que "Scream" se basa sobre todo en las "sorpresas" y los "giros" de guion inesperados, apuntó que ella misma creció viendo estas películas, y aseguró que el equipo detrás de esta nueva cinta ha rendido homenaje al legado de la saga.

Por su parte, Ortega indicó que "Scream" tiene un aspecto lúdico muy entretenido para el público.

"Es como un juego que tienes que jugar con la película y tú estás constantemente intentando averiguar (quién es el asesino)", explicó la intérprete de la serie "Jane the Virgin" (2014-19) y la cinta "Yes Day" (2021).

Por último, Ortega reflexionó sobre la importancia de que un proyecto de gran envergadura como "Scream" apueste por dos latinas para su elenco.

"Es muy 'cool' presentar aquí nuestra cultura y ser parte de una película que tiene un impacto tan grande en la gente de todo el mundo", concretó.

"Scream" es una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida al "slasher" bajo la dirección de un ídolo del cine más perturbador e inquietante como Wes Craven.

El "slasher" es un subgénero del terror que gira en torno a temibles asesinos que acosan y matan, uno por uno y casi siempre con armas blancas, a un grupo de personas con la venganza como razón habitual.

Craven, que también fue el responsable de la saga de "A Nightmare on Elm Street", murió en 2015.

Detrás de la nueva propuesta de "Scream" se encuentra el colectivo de cineastas conocido como Radio Silence, que está formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett son los directores de la película mientras que Chad Villella figura como productor ejecutivo.

Estos tres realizadores presentaron en 2019 la comedia siniestra "Ready or Not".