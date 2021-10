Foro antisemitismo en Suecia insta a combatir el odio en internet y el ciberacoso

Agrega Primer ministro sueco ///Malmö, Suecia, 13 Oct 2021 (AFP) - Los llamados a combatir el odio en internet cundieron este miércoles en una conferencia internacional contra el antisemitismo celebrada en Malmö, Suecia, en la que los gigantes de la red prometieron luchar contra los insultos y amenazas contra los judíos en las redes sociales."Debemos hacer más", principalmente en Internet, dijo el Primer ministro sueco Stefan Löfven, quien ha hecho de la lucha contra el odio antijudío su último combate en la escena internacional. "Tenemos necesidad de un nueva atmósfera en las redes sociales", añadió.En esa ciudad se dieron cita el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y representantes de Naciones Unidas y de una cuarentena de países, invitados por el primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven. Además, varios dirigentes mundiales extranjeros intervinieron por video.Malmö, una ciudad multicultural del sur del país, intenta atajar una ola de antisemitismo que emergió a principios de los años 2000."No podemos simplemente recordar, debemos hablar fuerte y levantarnos por la humanidad", declaró en un video el secretario general de la ONU, António Guterres."Recordar el Holocausto, combatir el antisemitismo, no son actividades pasivas. Requieren un compromiso", lanzó el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, también grabado en video. La semana pasada, la Unión Europea presentó su primera estrategia de lucha contra el antisemitismo ante un "incremento inquietante" de estas actitudes y en ella dedica un capítulo importante al odio en internet."Recordar no basta. Los últimos supervivientes de la Shoah nos están dejando pero el antisemitismo perdura. Está de nuevo al alza. Es por eso que debemos hacer algo más que recordar. Debemos actuar", apuntó por su parte Charles Michel. - "¡Gaseémosla!" - Según la agencia de derechos fundamentales de la Unión Europea, nueve de cada diez judíos consideran que el odio hacia ellos aumentó en sus países y un 38% se han planteado emigrar porque ya no se sienten seguros.Por su parte, Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, afirmó en la tribuna que "lo que [los jóvenes] han aprendido, lo han aprendido por internet, las redes sociales, lo que ven hoy en las redes sociales es odio".Según un análisis publicado el miércoles por la asociación británica Hope not hate, se están utilizando plataformas como Instagram y TikTok para propagar contenidos antisemitas entre sus usuarios, mayoritariamente jóvenes. En este sentido, Johanna Gosenius, una sueca de 18 años, explicó a la AFP que era víctima de ciberacoso."Hay una cuenta de Instagram donde los jóvenes de mi ciudad cuelgan muchas cosas antisemitas, pero también cosas dirigidas contra mí en un sitio que se llama Ask y se pueden hacer publicaciones anónimas", indicó.Como el gigante estadounidense Google, que anunció que destinará 5 millones de euros (5,7 millones de dólares) a la lucha contra el antisemitismo en línea, otros actores de la red explicaron los esfuerzos que están realizando en ese ámbito."Estamos lanzando nuevas tecnologías constantemente para hacer frente a esa amenaza creciente", dijo a la AFP el responsable de YouTube para Europa, Pedro Pina. "Con el tiempo, los delincuentes se vuelven más hábiles para utilizar la plataforma y abusar de nuestras políticas [...] y encuentran nuevas formas de infiltrarse".Solo en el segundo trimestre de 2021, la plataforma retiró 6,2 millones de videos ofensivos.En Suecia, las denuncias por delitos de odio a judíos aumentaron más del 50% entre 2016 y 2018, pasando de 182 a 278, y suponen un 6% de las denuncias por racismo del país, según las últimas estadísticas oficiales.En Malmö, aunque parece que la situación mejora, varios habitantes de confesión judía explicaron a la AFP que les habían insultado a causa de su religión."Algunos hacen el saludo nazi cuando ven mi estrella de David, o se ríen de mi porque soy judía", explicó Mira Kelber, responsable de los jóvenes judíos de Malmö. "Una vez, una chica me dijo: +¡Es judía! ¡Gaseémosla!", añadió esta joven de 21 años, hija de un superviviente del Holocausto.Stefan Löfven, que dejará sus funciones en noviembre, ha hecho de la lucha contra el antisemitismo una de sus últimas batallas y ha prometido proteger mejor a los 15.000-20.000 judíos de Suecia.cbw/map/jvb/eg/mb -------------------------------------------------------------