Ester Expósito se sumergirá en el género de terror de la mano de J. Balagueró

Ester Expósito y Jaume Balaguero. EFE/ Susana Saez

Sitges (Barcelona) (España), 12 oct (EFE).- La actriz española Ester Expósito, conocida por su participación en la serie de Netflix "Élite", se sumergirá en el género del terror en "Venus", la nueva película del director Jaume Balagueró, responsable, entre otras cintas, de la saga REC.

En un acto celebrado este martes en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (noreste), Balagueró aseguró que la película, que empezará a rodarse en Madrid próximo día 15 de noviembre, será "desmesuradamente de horror, violenta y sucia".

La cinta se inspira en el cuento del norteamericano H.P Lovecraft, "Los sueños de la casa de la bruja", trasladándolo al extrarradio de la capital española, a un gran edificio, en un "ambiente sucio, de ciudad moderna, con miseria y problemas, un mundo cercano a lo sórdido", explicó.

Tras desvelar que el filme tendrá "mucho que ver con lo hiperrealista, lo hipernaturalista", Balagueró aseguró que sería feliz si pudiera estrenarse en el festival del próximo año, porque es "desmesuradamente Sitges".

Expósito, con ganas de volver a ponerse ante las cámaras, después de un casi un año sin hacerlo por la pandemia de coronavirus, no ha obviado que será un cambio de registro en su carrera, un "gran reto y lo que más me pone es que será extremo y radical, ensuciándome en un proyecto muy valiente, que me apetece un montón".

Sobre su personaje, sin poder contar mucho, ha dejado caer que "podría ser una marquesita en una película de terror, pero no, esto es muy de calle y sumergirme en ese mundo me parece genial".

Tampoco ha olvidado que desde pequeña le gustan las películas de terror que veían sus padres y que sentía atracción por el género hasta el punto de pensar que alguna vez le gustaría pertenecer a un universo como ese. "Estar hoy en este festival, al lado de ellos, es un privilegio como actriz y como aquella niña que se consideraba fan de este tipo de historias".

"Venus" será el segundo filme del nuevo sello cinematográfico español "The Fear Collection", creado por Pokeepsie Films (la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang) y Sony, en asociación con Amazon Prime Video, después de "Veneciafrenia", del propio De la Iglesia, que se vio hace unos días en el certamen.

Álex de la Iglesia reconoció que "The fear collection" es "un sueño hecho realidad" y predijo que si las condiciones siguen siendo idóneas como ahora van a hacer "muchísimas películas".

La intención es poder hacer entre dos y tres al año, tanto de directores consagrados como de jóvenes que se inician, y ha aseverado que ya cuentan con una bolsa de diez proyectos.

De la Iglesia quiere que el sello se impregne de "monstruos, terror, gente tremendamente mala, sangre" y tampoco ha descartado que, amante como es del cine de la Hammer (compañía inglesa de películas de terror, suspense y ciencia ficción), le gustaría "recuperar el espíritu desenfadado y libre de las películas absurdas de los setenta, que recordaremos siempre".

Carolina Bang indicó que ya tienen el presupuesto aprobado de las primeras películas, "lo que nos da muchísimo músculo, porque cada película rondará los tres millones de euros".