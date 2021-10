Yeferson Soteldo será baja de la Vinotinto ante Ecuador por molestias físicas

El volante venezolano Yeferson Soteldo, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Caracas, 10 oct (EFE).- La selección venezolana de fútbol informó este domingo de que el volante Yeferson Soteldo será baja ante Ecuador, en la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, por presentar "molestias físicas".

"El futbolista Yeferson Soteldo no estará disponible para el partido de esta tarde contra Ecuador por presentar molestias físicas, se estará evaluando su evolución para el encuentro del jueves 14 de octubre contra Chile", informó la Vinotinto en su cuenta de Twitter.

El sábado, la selección informó de que el defensa Joshua Mejía, del Beitar Jerusalén, también será baja para esta jornada por presentar una fractura del olécranon izquierdo. Mientras que el delantero Sergio Córdova y su equipo F.C. Augsburgo solicitaron su regreso a Alemania, por "motivos personales".

Los jugadores Francisco La Mantia y Richard Celis se incorporaron a la concentración de la Vinotinto en sustitución de estas bajas.

Asimismo, el entrenador interino de Venezuela, Leonardo González, dijo el sábado que esperaba conocer las evaluaciones médicas a Darwín Machís, Tomás Rincón y José Martínez para poder decidir el once titular.

González, sucesor en el banquillo del portugués José Peseiro, quien renunció tras pasar más de un año sin percibir salario, afirmó que la Vinotinto tiene jugadores para dar un golpe de timón al actual momento en el que es colista de las eliminatorias.

"Veremos cómo le sacaremos el mejor provecho". dijo sobre el partido del domingo contra la Tri.

Además de las lesiones, los venezolanos también han sufrido con el rigor del mal tiempo, pues el viernes no se pudieron entrenar en cancha por las fuertes lluvias en Caracas.

Venezuela se mantiene en el último lugar de la tabla de clasificaciones para el Mundial de Catar 2022, con cuatro puntos.

La Vinotinto está obligada a sumar puntos en este partido para tener posibilidades de clasificación al mundial.