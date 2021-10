Cuatro muertos por las intensas lluvias e inundaciones en el centro de México

Fotografía cedida hoy cortesía del diario CódigoQro donde se muestra el socavón provocado por las fuertes lluvias en la ciudad de Querétaro. . EFE/ Francisco Velázquez/CódigoQro / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- Al menos cuatro muertos dejaron el fin de semana las intensas lluvias e inundaciones registradas en la ciudad mexicana de Querétaro, capital homónima del estado, centro del país, informó este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, indicó que otras dos personas se encuentran desaparecidas.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones fueron muy intensas en la zona centro, sur y oriente de la capital al igual que las registradas en la ciudad de San Juan del Río, a unos 57 kilómetros, las cuales provocaron el desbordamiento del Río San Juan, que afectó a unas 3.500 viviendas.

La Fiscalía precisó que dos mujeres fallecidas ya fueron identificadas por sus familiares, mientras que los dos hombres no sido identificados.

"El Servicio Médico Forense tiene bajo su resguardo dos hombres sin vida que se encuentran como no identificados, localizados ayer y hoy (domingo y lunes) cerca de cuerpos de agua", señaló la institución mediante una serie de mensajes en Twitter.

"Cabe destacar que las dos mujeres, también localizadas este fin de semana (en Santa Rosa Jáuregui y en la carretera a Tlacote, respectivamente), ya fueron identificadas por sus familiares", agregó.

De los desaparecidos, la Fiscalía dijo saber, por medio de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, "de la no localización de dos hombres en dos hechos diferentes", uno en la localidad de Santa Rosa Jáuregui y el otro en la comunidad de Candiles.

La Fiscalía llamó a los ciudadanos a que, en caso de tener a algún familiar o persona cercana no localizada, se acerquen a la institución para, si es el caso, lograr su identificación.

Las autoridades de Protección Civil y el Gobierno estatal señalaron el domingo que las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos y las posteriores inundaciones en la capital y comunidades cercanas.

El 19 de septiembre, el desborde de una presa en el municipio de Tequisquiapan, también en Querétaro, provocó inundaciones y el desalojo de cientos de familias.

Mientras que el 6 de septiembre las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Tula, en el central estado de Hidalgo, lo cual dejó al menos 14 muertos y cientos de damnificados debido a las inundaciones que superaron, en algunos casos, los 2 metros de altura.

De acuerdo con algunos pobladores de Tula, las autoridades no advirtieron sobre el riesgo de desbordamiento del caudal, lo cual provocó que muchos no pudieran abandonar sus hogares a tiempo ni rescatar sus pertenencias.