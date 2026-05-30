Tribunal filipino emite una orden de arresto contra un senador por corrupción en proyectos de inundaciones

El Tribunal Especial Anticorrupción de Filipinas (Sandiganbayan) ha ordenado este viernes el arresto y la prohibición de salida del país para el senador Jinggoy Estrada y el exsecretario de Obras Públicas y Carreteras, Manuel Bonoan, por su presunta implicación en una red de corrupción y malversación de fondos en proyectos públicos de contención de inundaciones.

La Segunda Sala del tribunal ha emitido las órdenes tras validar la acusación presentada por el Defensor del Pueblo, Mico Clavano. Según ha revelado el diario local 'The Manila Bulletin', la investigación apunta a un "sofisticado esquema" de inserciones presupuestarias ilegales y asignaciones irregulares de proyectos dentro de la cartera de infraestructuras del Departamento de Obras Públicas para el año fiscal 2025.

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"Tras una evaluación rigurosa e independiente de la investigación que nos remitió el Grupo de Trabajo de Obras Públicas y Manipulación de Licitaciones del NBI-DOJ, nuestra oficina encontró causa probable para acusar a los principales demandados de Saqueo e infracciones de la Ley contra la Corrupción y las Prácticas Corruptas", ha detallado Clavano en unas declaraciones a la prensa recogidas por el citado diario.

La investigación, basada en registros oficiales, señala que el mecanismo delictivo habría generado pagos ilícitos y sobornos que superarían los 573 millones de pesos filipinos (casi ocho millones de euros).

"Solo tendremos una oportunidad para resolver estos casos correctamente. El pueblo filipino necesita ver justicia. Esta oficina está aquí para asegurarnos de que así sea", ha concluido Clavano, que se ha negado a responder a más preguntas de los medios de comunicación según recoge el periódico.

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Hasta el momento, ni el senador Estrada ni el exsecretario Bonoan han realizado declaraciones públicas respecto a los cargos que se les imputan.