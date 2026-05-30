Continúan los esfuerzos para rescatar a los mineros atrapados en una cueva de Laos

Bangkok, 30 may (EFE).- Los equipos de emergencia continúan este sábado con el operativo para rescatar a seis mineros atrapados en una cueva de Laos, dos de ellos todavía sin localizar, después de que la víspera lograran evacuar a la primera persona.

"El equipo logró rescatar a una persona, pero cuatro permanecen atrapadas y dos siguen desaparecidas", apuntó hoy en redes sociales el grupo de rescatistas tailandeses que colabora en la misión.

Dos de los integrantes tratan de instruir a los atrapados sobre el uso de los equipos de buceo que les permitan cruzar decenas de metros de estrechas galerías inundadas hasta la salida, mientras otros equipos intentan drenar la mayor cantidad de agua posible.

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El 20 de mayo un grupo de siete mineros, originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó por la fuerte lluvia y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

El miércoles, cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas todavía se desconoce.

Tras planificar y preparar el operativo de rescate de manera meticulosa, los equipos lograron anoche sacar del interior de la cueva al primero de los mineros, quien, según los rescatistas, se encuentra en buen estado de salud tras ser examinado por los médicos al salir de la cueva.

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"No pararemos hasta que los cuatro restantes también regresen a casa", apuntó, por su lado, Norrased Palasing, el buzo tailandés que localizó a los desaparecidos.

El mayor reto del operativo se encuentra en un tramo de unos 30 metros de longitud debido al estrecho pasadizo inundado, que los buzos atraviesan rectando.

La misión de rescate en Laos recuerda a la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol "Jabalíes Salvajes" en la cueva tailandesa de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratado en películas, documentales y libros, y en la que participaron dos de los rescatistas que colaboran en la misión actual. EFE

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