Libia.- EEUU rechaza la petición de inmunidad en la investigación abierta contra Haftar por crímenes de guerra

21-01-2020 El general Jalifa Haftar. POLITICA MAGREB AFRICA LIBIA INTERNACIONAL SEAN GALLUP



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Un tribunal del estado norteamericano de Virginia ha rechazado la petición de inmunidad presentada por los abogados del mariscal libio Jalifa Haftar, también ciudadano estadounidense, con vistas a un posible enjuiciamiento por las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante el pasado conflicto contra las autoridades de Trípoli.



El Departamento de Justicia de EEUU lleva meses preparando un caso contra Haftar a petición de organizaciones como la Fundación para la Democracia y los Derechos Humanos de Libia, así como ciudadanos a título personal.



Existe, por ejemplo, una demanda de dos familiares de sus presuntas víctimas es un intento de responsabilizarle de los crímenes que se le acusa como jefe del Ejército Nacional Libio, la mayor fuerza militar en el este del país, que desde 2014 permanecía en conflicto con las autoridades de Trípoli.



A Haftar se le señala en la denuncia como responsable de "cometer o presidir actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles y degradantes y encarcelamiento", así como instigador de una hambruna en la población civil durante el asedio entre 2016 y 2017 a la localidad de Benghazi.



Dado que ahora mismo no hay tribunales independientes funcionales en Libia y el Tribunal Penal Internacional no ha presentado cargos, el tribunal de Virginia parece tener toda la legitimidad para iniciar el proceso contra el mariscal, ya que Haftar es ciudadano estadounidense y tiene propiedades allí junto a dos de sus hijos, Sadam y Jalid, desde 1987, año en el que protagonizó un enfrentamiento con el entonces líder absoluto del país, el sátrapa Muamar Gadafi.



Por todo ello, la sesión judicial ha terminado "con un rechazo categórico a la solicitud del abogado de Haftar de otorgarle inmunidad de los casos presentados en su contra", según declaraciones del jefe del grupo conjunto Libia-EEUU, Esam Omeish, al Libya Observer.



Asimismo, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) de Libia ha recordado que el tribunal no ha hallado prueba alguna de que la cartera solicitara a las autoridades estadounidenses que suspendieran el interrogatorio solicitado contra Haftar.



Por todo ello, Omeish ha ratificado la confirmación del tribunal, que obliga a Haftar tiene a comparecer para que responda a las preguntas de los abogados en los casos presentados en su contra.



Haftar fue uno de los oficiales que ayudó a Muamar Gadafi a llegar al poder en 1969, pero se distanció de él durante la guerra de Libia con Chad en los 80. Haftar fue tomado como prisionero por los chadianos y rescatado por la CIA tras haber trabajado desde Chad para derrocar a Gadafi.



Vivió durante unos 20 años en Virginia (Estados Unidos) antes de regresar al país en 2011 para sumarse a otros rebeldes en el levantamiento que terminó derrocando a Gadafi. Tres años después, Haftar lanzó su propia campaña en Benghazi.