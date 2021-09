Citroën lanza un mini-SUV para seducir a América Latina y a la India

Citroën lanzará a principios de 2022 un pequeño automóvil tipo SUV con el propósito de conquistar una parte del mercado de América Latina y la India, indicó este jueves la marca del grupo Stellantis.

Este "Nuevo C3" es "el primer modelo de una familia de 3 vehículos con vocación internacional, desarrollado y producido en India y América Latina, que se comercializarán en estas dos regiones en los próximos tres años", subrayó el fabricante automovilístico francés en un comunicado.

Este coche con menos de 4 metros debe ser capaz de afrontar "un tráfico agresivo en la ciudad" y "mejorar las condiciones de las carreteras" fuera de la ciudad, precisó el director de Citroën, Vincent Cobbée, en una rueda de prensa.

Aunque lleva el mismo nombre que el modelo que se ofrece en Europa, este vehículo fue desarrollado específicamente para triunfar en países emergentes sobre la plataforma Peugeot 208 y aligerado de ciertos equipos. También se podrá ofrecer una versión híbrida o eléctrica.

"El objetivo en los próximos años es mantener el crecimiento de nuestras ventas en Europa, mientras aumenta al 30% las ventas fuera de Europa", señaló Cobbée.

En América Latina, este nuevo C3 producido en Brasil debería fortalecer la oferta de Citroën en el sector automovilístico.

La India podría convertirse en el tercer mercado de automóviles más grande del mundo "durante esta década", según Cobbée, superando a Japón. Pero es un mercado "difícil de penetrar", subrayó el responsable de Citroën, mientras que Ford anunció a principios de septiembre el final de su producción en el país.

El equilibrio financiero es difícil de encontrar", comentó Cobbée, quien conoce bien el mercado tras su paso como representante de Nissan.

“Es necesario que las inversiones sigan la demanda y no que la precedan. (...) Y si no tienes credibilidad en el servicio postventa, no vale la pena ir allí”, prosiguió.

Citroën, que ya lanzó este año un modelo en la India, confía en el gigante local CK Birla para producir este vehículo de gama media. Podría apoyarse en Jeep, otra marca de Stellantis, para expandir su red de distribuidores en el país.

Los vehículos producidos en la India también podrán distribuirse en otros países asiáticos como Birmania, y en África Oriental.

tsz/ico/els/rsc/eg