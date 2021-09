EEUU.- Apple, sentenciada a permitir métodos de pago alternativos en su tienda en su juicio contra Epic Games

28-08-2018 Captura de Fortnite POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EPIC GAMES



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El tribunal estadounidense encargado de examinar el caso de Epic Games contra Apple ha obligado a la compañía creadora del iPhone a aceptar métodos de pago alternativos en su tienda de aplicaciones, estimando así la demanda que habían interpuesto los desarrolladores del popular juego 'Fortnite'.



En la sentencia difundida por la prensa estadounidense, la jueza Yvonne González Rogers, encargada de caso, ha instado a Apple a aceptar que los desarrolladores de aplicaciones en su tienda puedan incluir en sus 'apps' y metadatos "botones, enlaces externos y otras llamadas de acción que dirijan a los consumidores a mecanismos de compra además de la compra interna". Hasta la fecha, los desarrolladores únicamente podían usar la pasarela de pago de Apple, a través de la cual el gigante tecnológico se llevaba un 30 por ciento de comisión de cada transacción.



El conflicto entre Epic Games y Apple empezó hace casi un año, cuando el creador de Fortnite habilitó en la versión del juego para iOS una plataforma de pago diferente a la propia Apple, lo que le permitía saltarse la comisión del 30 por ciento. Ante esto, que no estaba permitido por las políticas de la tienda de aplicaciones de Apple, la empresa de Cupertino bloqueó las actualizaciones de Fortnite y acabó expulsado el juego de la tienda.



Pese a esta decisión, dado que la cláusula que prohibía otros mecanismos de pago era legal cuando Epic decidió saltarse el mecanismo de pago de Apple, la jueza ha condenado a la empresa a pagar el 30 por ciento que tendría que haber abonado por los 12,2 millones de dólares (10,3 millones de euros) que ingresó mientras la opción alternativa estuvo operativa.



El tribunal no ha estimado por completo las demandas de Epic Games. El estudio de videojuegos planteó el caso como un problema de monopolio, pero el juzgado no considera que Apple sea una empresa monopolísitica en sector de las transacciones para juegos móviles.



No obstante, la sentencia sí reconoce que la conducta de Apple a la hora de imponer estas restricciones si es anticompetitiva. Según la jueza González Rogers, la posibilidad de incluir métodos de pago alternativos "incrementará la competencia, la transparencia, las opciones para los consumidores y la información", al tiempo que preserva el ecosistema de iOS.