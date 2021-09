Vacaciones en la playa: No molestar a jóvenes ballenas y focas

ARCHIVO - Las focas no son juguetes ni peluches. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Las focas jóvenes o incluso las ballenas pequeñas en aguas poco profundas despiertan rápidamente la atención de los visitantes que veranean en la playa. Pero, a pesar de su curiosidad, los turistas deben dejar en paz a estos animales marinos. Las costas alemanas, por ejemplo, con su aire salado, mar, playa y dunas, atraen por buenas razones a numerosos visitantes, pero a la vez son el hogar de una vasta fauna. Quienes realizan excursiones no deben olvidar esto, ya sea cuando caminan por la playa o al nadar y bucear. Según advierte la asociación por el Medio Ambiente y la Protección de la Naturaleza (BUND, por sus siglas en alemán), los animales pequeños y grandes no son juguetes ni peluches. Los defensores del medio ambiente recuerdan un incidente acontecido en julio: En la costa del Báltico, en Schleswig-Holstein, una joven marsopa murió tras ser capturada por varias personas en aguas poco profundas y luego de que fuera sujetada para fotografiarla. BUND apunta que, si bien las pequeñas ballenas se ven muy bonitas, en ningún caso pueden ser molestadas ni tampoco tocadas. Lo mismo ocurre con las focas y las focas grises que se encuentran en la playa o en bancos de arena. Cuando los animales tienen que huir de las personas porque estas se acercan demasiado, esto no solamente constituye un factor de estrés. Los animales más jóvenes también pueden verse separados de sus madres. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que hay que mantenerse lejos y observar a los animales marinos desde una distancia adecuada. dpa