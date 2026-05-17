Nagelsmann critica los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026

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El seleccionador alemán de fútbol, Julian Nagelsmann, ha criticado los elevados precios de las entradas para el próximo Mundial, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

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El fútbol se nutre de los espectadores y de la emoción que se vive en el estadio, afirmó. "Y estas emociones deben ser, y seguir siendo, asequibles para todos. De lo contrario, el fútbol perderá rápidamente su atractivo y su valor. Y entonces este deporte dejará de ser el que tanto amamos", declaró Nagelsmann a la cadena pública ZDF.

Mientras que las entradas para la fase de grupos parten de unos 60 dólares estadounidenses -algo más de 51 euros- para un número limitado de plazas, las entradas finales en las categorías superiores superan los 10.000 dólares -8.600 euros-.

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En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, se han observado precios desorbitados, algunos de los cuales son muchas veces superiores a los precios oficiales. El organismo rector del fútbol mundial permite a los poseedores de entradas revenderlas en la plataforma al precio que deseen.

No obstante, existen algunas restricciones, debido a la legislación mexicana, pero que solo se podrán aplicar a los partidos que se jueguen en México.

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Para Nagelsmann, los precios son un tema "extremadamente difícil". "Yo no fijo los precios; no puedo influir en ellos", afirmó. Sin embargo, subrayó que los aficionados desempeñan un papel fundamental tanto para él como para la selección alemana durante un torneo.

"El fútbol se nutre de las masas que moviliza. En términos generales, es evidente que el fútbol se nutre de las emociones que generan los espectadores. El fútbol se nutre simplemente de las masas que moviliza. De las masas que acuden al estadio. Pero también de las masas que se congregan en las calles durante un Mundial o una Eurocopa", declaró Nagelsmann.

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A pesar de los elevados costes que supone asistir, incluyendo viajes y alojamiento, se mostró encantado de que muchos aficionados alemanes estén "asumiendo este reto, haciendo todo lo posible y ahorrando para poder ir". Considera que esto es "una señal fantástica" para la selección nacional.