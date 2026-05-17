El OIET sitúa a EEUU como epicentro del extremismo de derecha y recuerda la operación contra The Base en España

El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha documentado 190 incidentes de extrema derecha en 15 países durante 2025, situando a Estados Unidos como epicentro global al contabilizar 99 incidentes (52,1% del total).

"Estados Unidos no solo concentra la mayor actividad extremista, sino que ejerce un rol exportador de modelos organizativos, tácticas e ideologías", recoge el informe del OIET, al que ha tenido acceso Europa Press.

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En el caso de España, recuerda la operación policial que acabó con el desmantelamiento de una célula aceleracionista de The Base en Castellón en noviembre de 2025. La Policía intervino manuales tácticos, planes de sabotaje e infraestructuras de comunicaciones cifradas.

"El caso confirma que España ha pasado de ser un espacio de tránsito ideológico a un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas", ha indicado.

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GRUPOS DE EEUU FUENTES DE INSPIRACIÓN

El informe de esta organismo ha analizado la actividad de grupos estadounidenses como Patriot Front o Blood Tribe como fuentes de inspiración de células en Europa y Oceanía. También incide en la repercusión de ideólogos estadounidenses que consiguen radicalizar audiencias internacionales a través de plataformas digitales.

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Con 24 incidentes, frente a nueve en 2024, Reino Unido emerge como el segundo país más afectado a nivel global, en un contexto marcado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales históricas y la actividad de grupos neonazis organizados como Patriotic Alternative.

Las dos corrientes ideológicas que dominan el panorama extremista de 2025 son el neonazismo, con un 29,5% de los incidentes, y la supremacía blanca, con un 22,5%. "Ambas ideologías han demostrado una notable capacidad de adaptación a los ecosistemas digitales y de captación entre nuevas generaciones", advierte el OIET.

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TERRORISMO PSICOLÓGICO

El informe hace hincapié sobre el llamado "terrorismo psicológico", que es la actividad extremista dedicada a crear climas de miedo que restrinjan las actividades de las comunidades objetivo, erosionen su sensación de seguridad y desincentiven la participación política, sin necesidad de cruzar los umbrales legales que facilitarían procesamientos criminales.

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En este sentido, apuntan a las plataformas digitales como TikTok o Youtube como los principales espacios de radicalización y movilización del extremismo de derecha, gracias a la combinación de algoritmos, aplicaciones encriptadas o el uso de criptomonedas para canalizar la financiación de forma anónima.

Los 33 juicios, 22 arrestos y 29 acciones legales y administrativas documentadas en 2025 evidencian para el OIET una mayor capacidad reactiva por parte de las autoridades, aunque dudan si es suficiente para prevenir y desmantelar estas infraestructuras.

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ESTRATEGIA ANTITERRORISTA DE EEUU

Las conclusiones del informe de OIET chocan con la visión que tiene Estados Unidos sobre este tipo de extremismo. Precisamente, la Administración de Donald Trump presentó recientemente su nueva Estrategia Antiterrorista, un documento de 16 páginas en el que en ningún momento se menciona la amenaza del terrorismo de extrema derecha.

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"La amenaza terrorista ha cambiado", sostiene la estrategia elaborada por la Casa Blanca, consultada por Europa Press, en la que se reconoce que el país se enfrenta a "nuevas categorías y combinaciones de actores violentos que hacen que los modos establecidos de combatir el terrorismo sean insuficientes u obsoletos".

En concreto, denuncia que Estados Unidos se enfrenta a "una multitud de amenazas de grupos terroristas y actores no estatales, a menudo apoyados en secreto por gobiernos que quieren debilitarnos", si bien no menciona a ningún país.

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Y cifra en tres los principales grupos terroristas a los que combatir: "bandas narcoterroristas y transnacionales; terroristas de legado islamista; y extremistas violentos de extrema izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas".