Kaja Kallas: a la administración de Donald Trump "claramente no le gusta la UE"

Berlín, 17 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este domingo que a la administración del presidente estadounidense Donald Trump no le gusta la UE debido al temor de que si los Veintisiete operan juntos puedan convertirse en una potencia equivalente.

"Claramente no les gusta la UE", dijo durante una entrevista que se celebró como parte de la Conferencia Lennart Meri de política exterior y seguridad que acoge la capital estonia de Tallín este fin de semana.

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Kallas comparó esta actitud con la de Rusia y de China. "Es porque si nos mantenemos unidos y operamos juntos, entonces somos potencias iguales, somos fuertes", aseguró y advirtió de que las citadas potencias "quieren desmantelar" al bloque comunitario.

En este sentido se declaró "muy preocupada" por la respuesta de algunos países de la UE, que en esta situación transmiten a Washington el mensaje "nuestra relación es buena; si no te gusta la UE, habla con nosotros", con lo que la estrategia de división de EE. UU. surte efecto.

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Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea también mostró inquietud por la tendencia que reflejan las encuestas y que apunta a que la percepción pública europea cada vez es más crítica con Washington, hasta el punto de que sólo el 14 % lo ve como un aliado.

"No hay que dejarse llevar por esto, nos necesitamos mutuamente. Nuestras economías están entrelazadas y nuestra seguridad también", enfatizó.

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Kallas también criticó la postura estadounidense en el marco de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, estancadas desde hace meses, que según ella ha pasado por "presionar a Ucrania para ceder territorios que no han perdido siquiera militarmente".

En general, apuntó la alta representante, la estrategia de Trump, empleada también en otros lugares del mundo, es "hacer chocar las cabezas" de los rivales e imponerles la paz, pero, según argumentó ella, un conflicto no se detiene si no hay aceptación social.

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Kallas señaló que en este sentido hay que lidiar con las raíces del problema y garantizar que haya justicia, ya que de lo contrario una parte de la población querrá venganza y el ciclo continuará.

"Por cierto, también hay estudios sobre que cuando las mujeres son parte de las negociaciones, los acuerdos de paz son más duraderos. Y... la imagen que vimos de las conversaciones entre EE. UU. y China... había mucha masculinidad en la sala, ¿verdad?", comentó.

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Con respecto a la estrategia correcta ante la guerra en Ucrania, la alta representante remachó que es preciso "seguir presionando a Rusia", para que Moscú se dé cuenta de que su táctica de recurrir a EE. UU. para alcanzar sus objetivos no ha funcionado y tenga que sentarse realmente a la mesa de negociación con Kiev y con los europeos.EFE