Oficialismo y oposición de Venezuela reanudan diálogo en México

Los delegados del Gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria opositora en Venezuela se reúnen este sábado la Ciudad de México a una hora indeterminada, tras un primer encuentro de alrededor de dos horas el día anterior a puerta cerrada del cual no se conocieron detalles.

El portavoz oficialista, Jorge Rodríguez, dijo al finalizar el encuentro, cerca de las 7:00 de la noche, que esperaba que el “trabajo arduo” del diálogo dé resultados.

“Estamos trabajando. Creo que es un trabajo arduo y todos estamos en la disposición de que ese trabajo marche por el bien de la paz (…) creo que este trabajo arduo va a rendir frutos”, expresó Rodríguez a la prensa.

“Esperamos llegar a acuerdos importantes en beneficio del país”, dijo escuetamente a la Voz de América el delegado opositor Luis Aquiles Moreno, antes de la primera reunión.

Las conversaciones en México, mediadas por Noruega y observadores internacionales, son las segundas entre las partes después de una reunión anterior celebrada en el país azteca a mediados de agosto, en que acordaron continuar el diálogo.

Un memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto entre las partes, también con el acompañamiento de los gobiernos de Rusia y Países Bajos, incluye una agenda de siete puntos centrada en derechos políticos, garantías electorales y el levantamiento de sanciones económicas contra el gobierno.

Una serie de exigencias del oficialismo venezolano preceden este encuentro, que se extenderá hasta el lunes. Maduro remarcó en un acto público esta semana que sus delegados acuden al diálogo con “un petitorio firme” centrado en exigencias económicas que pasan por el levantamiento de sanciones extranjeras.

Maduro quiere que “se devuelva el oro secuestrado en el Banco de Inglaterra, todas las cuentas bancarias y las sanciones contra PDVSA”.

La oposición, por su parte, está centrada en las elecciones y en la unidad de los venezolanos.

El líder opositor, Juan Guaidó, a quien 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente interino de Venezuela, dijo en un mensaje sobre el diálogo de este fin de semana que su objetivo es lograr “un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa, con garantías”.

“Luchamos por condiciones para salir de la dictadura”, escribió Guaidó en Twitter.

También el líder político Freddy Guevara, recién liberado de la cárcel de los servicios de inteligencia del Estado venezolano, a favor de la “convivencia” política, llamó a la unidad.

“Yo salgo a respaldar y reforzar la política que ha decidido la unidad. Que es impulsar un proceso de negociación que lleve a una solución para Venezuela”, remarcó el dirigente del partido Voluntad Popular, donde militaba Guaidó.

El portavoz Rodríguez, quien también es presidente del Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela, añadió el viernes que los delegados maduristas presentaron en la mesa de diálogo “puntos que inciden directamente sobre la vida de los venezolanos, relacionados con la economía, con la atención social de la población, con la atención de la pandemia” en Venezuela.

La VOA pudo conocer que el Reino de Noruega espera “movimiento” y “acuerdos parciales” en los próximos días, similares a la liberación del dirigente opositor Freddy Guevara tras un mes de detención.

Estados Unidos saludó el viernes el inicio concreto de las conversaciones en México. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dio la bienvenida a nombre del Gobierno de Joe Biden de unas negociaciones “integrales”.

We welcome the start of Venezuelan-led, comprehensive negotiations in Mexico. We hope this process lays the foundation for the democratic outcome Venezuelans deserve. We stand in solidarity with the Venezuelan people as they work to peacefully restore democracy to their country.