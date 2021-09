Usuarios de TikTok boicotean una web creada por un grupo antiaborto en Texas

Fotografía de archivo del logo de la red social TikTok. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Washington, 3 sep (EFE).- Usuarios de TikTok están boicoteando una web creada por una organización antiabortista de Texas para que la gente informe de posibles infracciones a una nueva ley que prácticamente prohíbe el aborto en el estado.

Medios de comunicación estadounidenses informaron este viernes del "troleo" promovido por el joven Sean Black, cuyo usuario de TikTok es @black_madness21, contra la web prolifewhistleblower (informante provida) de la organización Right to Live.

Black publicó un video en la red social en el que explicó que había creado un bot (programa) para enviar avisos falsos a ese sitio de internet.

El joven diseñó un programa para mandar una denuncia falsa cada diez segundos y llegó a enviar 300, hasta que su dirección IP fue bloqueada.

La ley de Texas entró en vigor el miércoles y veta el aborto a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas. No contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.

Sin amilanarse tras el bloqueo de su IP, Black decidió crear un acceso directo al programa para que cualquiera pudiera presentar de forma automática denuncias falsas.

En declaraciones al medio Vice, el joven aseguró que cerca de 5.000 personas han usado el acceso directo.

Aun así, la directora de Comunicación de Right to Life en Texas, Kimberlyn Schwartz, dijo al diario USA Today que el boicot ha fracasado porque su organización "anticipó completamente esto y estaba preparada para todos los troles que vinieran a la web".

Ahora la página de internet requiere rellenar un captcha, una tecnología de autenticación que exige al usuario introducir una serie de letras y números aleatorios para confirmar su identidad, aunque Black ha afirmado que está trabajando en superar este "obstáculo".