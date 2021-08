Familiares de desaparecidos protestan frente al Palacio Nacional de México

Familiares y amigos de personas desaparecidas protestan hoy en la plaza del zócalo frente al Palacio Nacional, en la Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- Varias decenas de familiares de personas desaparecidas protestaron este lunes frente al Palacio Nacional en Ciudad de México en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, exigiendo justicia por las más de 90.000 personas sin encontrar.

"Para nosotros (este día) no es nada que celebrar, es recordar el dolor, el sufrimiento y la tortura que estamos pasando", dijo a Efe Yoltzin Martínez, que busca a su hermana Yatzil, desaparecida en 2010 en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

Como ella, muchas otras familiares pintaron en el suelo frente al Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicada en el icónico Zócalo, la cifra "+90.000" ya que, de acuerdo con los datos oficiales, son más de 90.000 las personas desaparecidas y no encontradas en México desde 1964.

"Mi hermana, el hermano de mi amiga, el esposo de mi amiga, el hijo de mi compañera no son cifras, son personas. (...) Y no las estamos encontrando", compartió Martínez.

Además, escribieron también en el suelo la frase "¿Dónde están?" con lonas hechas de prendas de ropa de sus seres queridos.

Después, leyeron un comunicado por parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México en el que reconocieron algunos avances en el diálogo con las autoridades y la posibilidad que brinda el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"La designación de Adán Augusto López como secretario de Gobernación abre una nueva oportunidad de consolidar los compromisos institucionales (...) y de seguir instruyendo estrategias y mecanismos orientados a continuar mejorando la atención al delito de desaparición", leyeron.

En este sentido, la directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, quien estuvo presente en el acto, expresó que "ojalá" con la llegada del nuevo secretario se logre que "haya avances y ni un solo retroceso".

Ante esto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, organización formada por 74 colectivos, solicitó una audiencia con el presidente y el nuevo secretario y reconoció también la importancia de la designación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

Aun así, insistieron en que estas nuevas posibilidades no harán que se olviden de la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades y las familias, puesto que de las más de 90.000 personas desaparecidas, 21.000 fueron en el actual sexenio iniciado en diciembre de 2018.

"Cuando inició el Gobierno de López Obrador pensamos que iba a ser el cambio verdadero y claro que lo resultó: fue el cambio para la injusticia, para la omisión", dijo Martínez.

Por su parte, Olivares destacó que continúa habiendo "un gravísimo problema", ya que siguen desapareciendo personas y siguen siendo las propias familias quienes buscan con sus propios recursos y cuyas vidas corren peligro.

"Desde Amnistía seguimos haciendo un llamado al Estado mexicano para que garantice que las personas podamos vivir sin miedo en México, pero además para que garantice condiciones dignas a las personas que realizan las búsquedas", añadió.

En el evento estuvieron presentes el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, y el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña.

Este lunes, el Ejecutivo mexicano informó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará por primera vez México cuando la pandemia de coronavirus lo permita.