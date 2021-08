Opositora dice que el Gobierno impide ayuda a los afectados por las lluvias en Venezuela

Un hombre camina en una calle inundada por las fuertes lluvias en Maracaibo (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos/Archivo

Caracas, 28 ago (EFE).- La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó denunció este sábado que funcionarios del Gobierno niegan la entrada de ayuda humanitaria, que fue donada por empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, a las poblaciones afectadas por las lluvias en el estado de Mérida, en el oeste de Venezuela.

"El régimen de Maduro, a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y (el protector chavista) Jehyson Guzmán niegan la entrada de ayuda humanitaria donada por los ciudadanos, empresa privada y ONG para ayudar (ante) la grave situación en (municipio) Tovar. Esto es un acto criminal y despiadado", escribió la exdiputada Carmen Sivoli en un mensaje en Twitter.

La exlegisladora acompaña su tuit con un vídeo en el que un religioso identificado como integrante de Cáritas explica que "no ha sido posible" entrar en la zona donde se encuentran los afectados por el temporal, ya que "el comandante Rubio" se lo ha impedido.

"Dijo que había que esperar y que si queríamos dejábamos la comida acá y ellos se encargaban sin ningún compromiso, pero no, la idea es estar allá con la gente. Llevamos médicos, enfermeras, un equipo para atender a los niños... Y no hubo manera de que nos dejaran llegar hasta ellos", explica el religioso en las imágenes.

La opositora pidió a los funcionarios chavistas que no interrumpan la entrada de ayuda humanitaria, "ni se le coloquen obstáculos. No a la politización de la tragedia".

"Los merideños confiamos en Caritas para la coordinación de las ayudas a los diferentes municipios afectados por la tragedia", agregó Sivoli.

Las lluvias en esa zona del país dejaron, según el último balance oficial, 20 personas fallecidas y otras 17 desaparecidas.

"Ha llegado a un número de 20 personas fallecidas", confirmó el protector en un contacto telefónico en vivo con el presidente Nicolás Maduro transmitido por el canal del Estado VTV en pasado jueves, desde el cual no se brindó más información oficial.

Guzmán es el protector regional, un cargo no oficial designado por Maduro en paralelo a la del gobernador, Ramón Guevara, miembro de la oposición que ganó las elecciones en esa región en 2017.

Pese a que entonces Guevara derrotó en los comicios a Guzmán, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro designó al chavista como protector, cargo que, de facto, asume el Gobierno regional.