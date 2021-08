Man City: Mendy, acusado de cuatro cargos de violación

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El lateral izquierdo del Manchester City Benjamin Mendy ha sido acusado formalmente por cuatro cargos de violación y uno más de abuso sexual, informó la policía el jueves.

Mendy, de 27 años, fue suspendido por el City hasta que se complete la investigación.

“Los cargos responden a las denuncias presentadas por tres personas de más de 16 años acerca de hechos que tuvieron lugar entre octubre de 2020 y agosto de 2021”, dijo la policía de Cheshire Police en un comunicado.

Mendy permanecerá bajo custodia policial la noche del jueves y deberá comparecer ante el juzgado el viernes, añadió la policía.

El agente de Mendy no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en procura de comentarios.

Mendy llegó al City procedente del Mónaco en 2017 y ha salido campeón de la Liga Premier en tres ocasiones. También ha ganado dos Copas de la Liga.

Jugó contra Tottenham en la primera fecha de la Liga Premier, pero no tuvo minutos ante Norwich el sábado.