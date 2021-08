Kenin no participará en Abierto EEUU por infección recurrente de COVID-19

Imagen de archivo de la tenista estadounidense Sofia Kenin saludando al público tras vencer a su compatriota Jessica Pegula en el Abierto de Francia en Roland Garros, París, Francia. 5 junio 2021. Benoit Tessier/REUTERS.

25 ago (Reuters) - La tenista Sofia Kenin no participará en el Abierto de Estados Unidos tras dar positivo por COVID-19 en múltiples ocasiones pese a estar vacunada, dijo el miércoles.

La estadounidense Kenin, ganadora del Abierto de Australia en 2020, era la quinta preclasificada para el torneo neoyorquino y une su nombre a una larga lista de estrellas que no podrá participar, como Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal y Simona Halep.

"Les escribo con noticias decepcionantes", dijo Kenin en Twitter.

"Recientemente, di positivo por COVID-19. Por fortuna estoy vacunada y por tanto mis síntomas han sido bastante suaves. No obstante, he seguido dando positivo, así que no podré competir en el Abierto de Estados Unidos la próxima semana", señaló.

"Planeo pasar las próximas semanas recuperándome y preparándome para jugar bien este otoño (boreal). Gracias por apoyarme. Quiero desear suerte a todos los jugadores en Nueva York", agregó.

Kenin, de 22 años y que también es conocida como Sonya, forma parte de la impresionante camada de nuevas jóvenes tenistas estadounidenses en el circuito, junto a Jennifer Brady, Coco Gauff, Jessica Pegula y Danielle Collins.

Los partidos del cuadro principal del Abierto de Estados Unidos comienzan el lunes.

(Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles; editado en español por Carlos Serrano)