Bertín Osborne confiesa que todavía no ha visto la entrevista de Fabiola hablando de su separación

El artista ha interrumpido sus vacaciones para ofrecer un concierto en la madrileña localidad de San Sebastián de los Reyes y ha preferido no hablar de las declaraciones de su exmujer sobre su ruptura



MADRID, 26 (CHANCE)



El pasado mes de enero Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban vía comunicado su sorprendente separación después de 20 años de amor, asegurando que a pesar de emprender caminos diferentes, continuarían unidos en la amistad por los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos.



Siete meses después, Fabiola se sentaba en el plató de 'Viernes Deluxe' para hablar por primera vez del fin de su matrimonio con Bertín, confesando que tomó la decisión porque había dejado de ser ella y, cansada de estar a la sombra del artista y de no tener ilusiones y ambiciones propias en los últimos tiempos, no se reconocía cuando se miraba al espejo. Eso, unido a las discusiones en la pareja a pesar de lo enamorados que estuvieron, hicieron el resto.



Unas comentadísimas declaraciones que, un mes después, Bertín confiesa no haber visto. Así, a pesar de que no pudo evitar un expresivo "¡qué huevos tiene!" cuando se enteró de que su exmujer hablaría de su separación en televisión, el artista prefiere no explicar por qué ha preferido no enterarse de todo lo que Fabiola contó en su primera entrevista en el 'Deluxe', dejando en el aire si le molestaron las sinceras confesiones de la venezolana y evitando apoyarla públicamente como ha hecho en numerosas ocasiones.



Cambiando su sonrisa por un gesto de enfado y asegurando tajante que "no voy a hablar más del tema. Me voy", Bertín ha dejado claro que no va a hablar ni de Fabiola Martínez ni tampoco de su hija Eugenia, que recientemente anunciaba su separación de Juan Melgarejo tras diez años de matrimonio y 3 hijos en común.



Horas después y visiblemente más tranquilo, el cantante ha conquistado al público de San Sebastian de los Reyes con un concierto con motivo de las fiestas de la localidad en el que Bertín hizo un repaso por alguno de sus temas más conocidos y cantados por varias generaciones.