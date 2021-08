Normalidad en el tráfico ferroviario en Alemania tras la huelga de maquinistas

EFE/EPA/FILIP SINGER

Berlín, 25 ago (EFE).- Los trenes comenzaron esta mañana a circular prácticamente con normalidad en toda Alemania tras la segunda huelga nacional convocada este mes por el sindicato de maquinistas GDL que finalizó a las 02.00 de la madrugada pasada (00.00 GMT).

La empresa de los ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) tiene previsto que los alrededor de 860 trenes de larga distancia y 21.000 regionales y de cercanías circulen nuevamente según el horario habitual.

Aún así, DB recomienda a los usuarios informarse previamente de posibles alteraciones puntuales.

La protesta comenzó a las 2.00 de la madrugada (00.00 GMT) del lunes en el transporte de pasajeros y el sábado anterior a las 17.00 horas (15.00 GMT) en el transporte de mercancías.

Tanto el lunes como el martes, la circulación de trenes de larga distancia se redujo al 30 % de la oferta habitual y la de trenes regionales y de cercanías, al 40 %, con grandes deferencias entre regiones.

GDL exige para los maquinistas y todo el personal ferroviario una subida salarial del 1,4 % y un plus por pandemia de 600 euros en 2021, y otro aumento del 1,8 % en 2022 con una vigencia de 28 meses, mejoras en los horarios y protección para sus pensiones.

DB ha ofrecido un aumento salarial en dos etapas: un 1,5 % para el 1 de enero de 2022, y del 1,7 % para el 1 de marzo de 2023 y hasta finales de junio de 2024.

El domingo, la empresa llamó a GDL a desconvocar la huelga en el transporte de pasajeros y ofreció al sindicato incluir en las negociaciones un plus por pandemia que se haría efectivo para los empleados aún en este año.

No obstante, el líder de GDL, Claus Weselsky rechazó esta última oferta presentada por DB por no ser "concreta" ni ir ligada a una cifra.

DB rechazó hoy en un comunicado como "falsas" las declaraciones de GDL sobre la supuesta intención de la empresa de querer eliminar las pensiones de los trabajadores y negó asimismo que el equipo directivo haya recibido en 2020 bonificaciones por valor de 220 millones de euros.

GDL ya había dado por fracasadas a principios de junio las negociaciones con DB, que el año pasado ya llegó a un acuerdo con el sindicato del sector ferroviario EVG para un aumento salarial para sus afiliados del 1,5 % por dos años a partir de 2022 y la renuncia de despidos.

La anterior huelga, de dos días, celebrada este mes -la primera que afrontaba DB desde diciembre de 2018, en aquella ocasión convocada por EVG- fue secundada por alrededor de 9.000 ferroviarios de todos los sectores.

El sindicato GDL es, con sus más de 37.000 afiliados, notablemente menor que EVG -que cuenta con unos 185.000-, pero representa a alrededor del 80 % de los maquinistas de Deutsche Bahn.