Estral derrota a Furious y avanza a la final de la Liga latina de LoL

México, 21 ago (EFE).- Estral Esports derrotó este sábado por 3-1 a Furious Gaming para avanzar a la final del torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) en la que se enfrentará la próxima semana al campeón Infinity.

Los ganadores obtuvieron el pase al partido por el título en su primer año en la primera división latina de League of Legends. Antes de estar en la máxima competición del videojuego fue tricampeón de la Liga mexicana.

El próximo sábado, el Estral se medirá a Infinity, en una final en la que el ganador no sólo obtendrá el título de la LLA, sino que también clasificará al Mundial de League of Legends que se jugará en China.

Estral ganó la primera partida y se puso 1-0 arriba en el marcador al apoderarse del juego medio en el que Furious Gaming perdió las peleas por equipos.

Los Dioses Egipcios mostraron su poder con un par de triples asesinatos del carrilero central Francisco 'Leza' Jara y el jungla Jesús 'Grell' Loya.

El segundo juego inició con un Furious como el dominador del primer tercio, pero conforme avanzó la partida Estral creció al aprovechar el nerviosismo de sus rivales.

Estral concretó tres exterminios y 21 asesinatos, por solo 8 de su rival, que no logró tirar ninguna torreta y vio caer nueve de sus 11. Los Dioses Egipcios contaron con otro buen juego de Leza, quien firmó siete bajas, para adelantarse 2-0 en la serie.

Furious Gaming descontó 2-1 en la tercera partida, la más pareja de la serie que se extendió hasta los 43 minutos. Ambos equipos tuvieron la oportunidad de ganar, pero Estral cometió errores al no aprovechar sus dos barones.

El Furious definió el juego con una pelea por equipos en el carril central en la que dejaron con vida sólo a un jugador de Estral, Leza.

Estral obtuvo el pase a la final en un cuarto partido que dominó desde el juego temprano. Los Dioses Egipcios contaron con una destacada actuación del tirador surcoreano Ju 'Bvoy' Yeong-hoon, quien realizó un asesinato triple para encabezar un exterminio que dejó el marcador 3-1.

Al 25, Estral obtuvo un alma de dragón de los infiernos que le permitió ganar un barón con el que limpió de torretas el carril central e inferior, una presión que no contestó Furious.