Nicki Minaj y su marido son demandados por acoso en Nueva York

Nueva York, 13 ago (EFE).- Una mujer que acusó al marido de la rapera Nicki Minaj, Kenneth Petty, de asalto sexual hace más de 25 años presentó una demanda contra la pareja este viernes en un tribunal de Nueva York, en la que afirma que ambos la han acosado e intimidado para convencerla de retractarse de aquellas acusaciones iniciales.

El caso se remonta a 1994, cuando Jennifer Hough, de entonces 16 años, informó a la Policía de que Petty, también de 16 años y con el que había crecido en el distrito neoyorquino de Queens, la violó después de forzarla a adentrarse en una casa amenazándola con un cuchillo, alega la denuncia.

Petty fue arrestado el día que Hough denunció la violación a las fuerzas del orden, y fue acusado de violación en primer grado, tras lo que se declaró culpable de intento de violación, según confirmó a The New York Times la portavoz de la Fiscalía de Queens, Kim Livingston.

Los documentos oficiales señalan que el actual marido de Minaj pasó cuatro años y medio en prisión por ese caso.

Según la denuncia presentada este viernes en Nueva York, Hough, ahora de 43 años, y sus familiares comenzaron a recibir mensajes de personas que decían estar conectadas con Minaj y Petty después de que este último fuera arrestado el año pasado por no haberse registrado como un delincuente sexual en California.

Hough alega que ha sufrido acoso e intimidación por su parte, que asegura que le han causado estrés emocional intencionadamente, por lo que busca una compensación no especificada.

Además, la supuesta víctima asegura que un intermediario le ofreció 20.000 dólares a cambio de que firmara un documento para retractarse de su versión de los hechos de la violación que habría sucedido hace 27 años, y tras negarse, ella y sus familiares recibieron una oleada de llamadas de hostigamiento.

Hough, apunta la demanda, "no ha trabajado desde mayo de 2020 por depresión y paranoia severa", y por el "constante acoso y amenazas de los acusados y sus asociados".