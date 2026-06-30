Localizan al sexto de los ocho menores que escaparon de una casa de acogida de Ecuador

Quito, 29 jun (EFE).- El Ministerio del Interior de Ecuador informó este lunes de la localización de Maykel Paúl Curay Vaca, uno de los ocho menores reportados como desaparecidos tras escapar de una casa de acogida el pasado sábado, por lo que ya son seis los niños encontrados y dos continúan en paradero desconocido.

El menor, de doce años, fue localizado en la ciudad andina de Tulcán, fronteriza con Colombia, según informó el Ministerio. Además, añadieron que actualmente se encuentra "a buen recaudo y junto a sus familiares".

Maykel Paúl Curay era uno de los tres menores que buscaba la policía, después de que otros cinco ya fueran localizados durante el domingo, aunque no se especificó dónde los encontraron.

Los ocho menores, siete niños y una niña, fueron reportados como desaparecidos la noche del sábado por la Fiscalía, después de que abandonaran la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Quito, capital del país andino.

Según el Ministerio del Interior, que cita una denuncia presentada por la coordinadora del centro, los menores "aprovecharon que el personal realizaba las actividades previas al desayuno para salir del establecimiento", alrededor de las 07:00 hora local (12:00 GMT) del sábado.

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La Fiscalía y el Ministerio del Interior activaron la Alerta Emilia, un mecanismo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en casos de alto riesgo, y solicitaron la colaboración ciudadana para facilitar su localización.

La Casa Hogar María Campi de Yoder, administrada por el Ministerio de Desarrollo Humano, acoge a niños y niñas separados de sus familias como parte de una medida de protección y no en condición de privación de libertad.

Tras la localización de Maykel Paúl Curay, continúan desaparecidos Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10, ambos de nacionalidad venezolana. EFE