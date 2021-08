Geisha, el café de Panamá con precio récord, reina en una cata internacional

Fotografía del 31 de enero de 2020 que muestra una planta de café geisha en Boquete, a las faldas del volcán Barú en la provincia de Chiriquí (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Boquete (Panamá), 7 ago (EFE).- Los cafés de la variedad Geisha, la joya de la producción especial del grano en Panamá, alcanzaron la mayor puntuación en la XXV edición de la cata internacional "Best of Panama" que culminó este sábado, y participarán en una subasta internacional en la que ya ha marcado precios récords de más de 1.000 dólares la libra.

El café Geisha se caracteriza por un delicado sabor con toques florales y de frutas tropicales. Se cultiva en las Tierras Altas de la provincia panameña de Chiriquí, en un terroir o conjunto de diferentes microclimas de suelos volcánicos que le dan características únicas, según los entendidos.

En la XXV edición de la cata internacional "Best of Panama", organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP en Inglés), compitieron en total 169 lotes divididos en las categorías Geisha y Varietales -estos últimos compuestos por las variedades bourbon, catuai, typica, pacamara, mokkita, chicho gallo, SL-28, caturra, entre otras- y en lavado o natural, dependiendo del tipo de proceso al que ha sido sometido el grano.

Los ganadores fueron elegidos por 19 jueces procedentes de Estados Unidos, Australia, Bulgaria, China, Japón, Costa Rica, Corea del Sur y Taiwán, y competirán el próximo 22 de septiembre en la subasta electrónica del Mejor Café de Panamá, donde SCAP espera imponer un nuevo récord mundial con Geisha, que el año pasado alcanzó los 1.300,50 dólares la libra.

La producción cafetera de Panamá es pequeña, pero el país ha encontrado un lucrativo nicho en los cafés especiales como el Geisha, que se comercializa con precios récords especialmente en Asia y Europa.

LOS GEISHA TRIUNFANTES

El lote Nuguo Fermented, propiedad de Café Gallardo, se alzó con el primer lugar en la categoría de Geisha Natural con 94,75 puntos sobre 100, mientras que en la categoría Geisha Lavado venció el lote Avalanche of Flavors, de Itza Priscila Sittón Vega de Amar, con 93,50 puntos.

José Gallardo, propiedad del lote Nuguo Fermented, explicó a Efe que el café estuvo en fermentación entre 4 a 5 días a unos 30 grados Celsius, entre otros procesos, que le dieron unas características agradables pero muy complejas al paladar, ofreciendo sabores desde la gama de florales pasando por frutas con acidez muy variada e interesante.

Por su parte, Sittón Vega de Amar, dijo que su lote Avalanche of Flavors se cosechó en dos días y se mantuvo con estrictos controles de temperaturas, con secados controlados de temperatura y humedad.

El segundo lugar en la categoría de Geisha Natural fue para el lote Black Jaguar Natural Limited, de Tessie y Ratibor Hartmann con 93,25 puntos, en tercero lo obtuvo el lote Esmeralda Special Jaramillo Geisha Natural, de la Familia Peterson, con 93 puntos.

En tanto que el segundo lugar en la categoría Geisha Lavado fue para el lote Nuguo Pulped, de Café Gallardo, con 93,50 puntos y el tercer lugar fue para el lote Golden Beetle Geisha Washed, de Tessie y Ratibord Hartmann, con 93 puntos.

En la categoría Varietal Natural, el primer lugar fue para el lote Mama Cata Mokkita Natural, de la Familia Garrido, con 93 puntos; en el segundo lugar quedó el lote Emporio Tía Rosita, de Graciano Cruz Landero, con 89,25 puntos; y en el tercero fue el lote Mama Catta Pacamara Natural de la familia Garrido.

En la Categoría Varietal Lavado, el primer lugar fue para el lote Santos Pacamara White Stallion, de Santos Café Panamá, con 89,25 puntos; en segundo lugar quedó el lote Los Cenizos Catuai Washed, de Finca Los Cenizos, con 89 puntos; y en tercero el lote Esmeralda SL-28 El Velo Washed, de Peterson Family.

Daniel Peterson, presidente de la SCAP, alabó la gran cantidad de sabores en las distintas categorías, y destacó que hubo Varietals "innovadores, que alcanzaron puntajes extremadamente altos".