JJ.OO/Escalada.- Alberto Ginés: "El simple hecho de estar aquí ya es un sueño"

El escalador español Alberto Ginés



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El joven escalador español Alberto Ginés ha reconocido que "el simple hecho de estar" en los Juegos Olímpicos "ya es un sueño" y que "todo lo que venga será un regalo", durante la prueba combinada que disputará el próximo martes.



"El simple hecho de estar aquí ya es un sueño. De pequeño lo veía complicado porque no era olímpico, pero en 2016 cuando pasó al programa olímpico ya lo vi como una realidad. El objetivo era estar aquí y todo lo que venga será un regalo", explicó Ginés ante la prensa.



Su principal objetivo en Tokio será "coger experiencia para París 2024, que será la gran cita". "Estamos acostumbrados a hacer competiciones de una sola disciplina, pero no con el formato olímpico. Ha sido un reto para todos prepararlo solo para esta competición, pero el deporte me ha enseñado que, si quieres conseguir algo, con trabajo y lucha se puede lograr todo", subrayó.



Ginés, de 18 años, será el representante español en el estreno de la escalada deportiva en unos Juegos Olímpicos, una cita en la que espera destacar entre los veinte participantes de la modalidad combinada que buscan las primeras medallas olímpicas de la historia del deporte. El extremeño empezará a competir el martes a las 10.00 (hora peninsular española) en el Parque Deportivo Urbano de Aomi.