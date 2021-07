"Mi mejor 'caddie'", el plan de un golfista taiwanés para estar con su esposa

El golfista taiwanés C.T. Pan ha encontrado una ingeniosa manera de sortear las reglas que impiden llevar familiares y tener espectadores en los Juegos de Tokio, empleando a su esposa como 'caddie'.

Pan, que tiene una victoria en el US PGA Tour en 2019, señaló el miércoles que su esposa Michelle Lin podría ser clave a la hora de conseguir un podio en el Kasumigaseki Country Club.

"Al ser el evento más grande de mi vida, necesito lo mejor, ella es mi mejor 'caddie'", señaló el golfista de 29 años, que finalizó 30º en los Juegos de Rio-2016.

"Ella quería estar conmigo. Lo más importante es que tengamos una gran actuación juntos", añadió el finalista en 2018 del Wyndham Championship, con Michelle Lin como 'caddie'.

"Me conoce muy bien, lo ha hecho antes y conoce mis malos hábitos. Ella puede decir lo correcto en el momento correcto, me ayuda más en el aspecto mental y me hace feliz", continuó.

La pareja estuvo en la Villa Olímpica en la fiesta de la delegación taiwanesa por la victoria de Kuo Hsing-chun en halterofilia -59 kg, el primer oro de la isla.

"Es una experiencia de vida estar con los mejores atletas del mundo", señaló Lin.

"Es un honor y le agradezco a C.T. la oportunidad. Los Juegos son muy especiales y ver a mi marido competir a este nivel me hace sentirme muy orgullosa de él", añadió.

dh/th/pm/psr