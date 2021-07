Países Bajos toma la delantera en el debut de la doma clásica en Tokio

EFE/FEI/Shannon Brinkman

Tokio, 24 jul (EFE).- La selección neerlandesa de doma clásica lidera provisionalmente la clasificación por equipos en el debut del adiestramiento en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias al segundo puesto en el grupo B de Edward Gal (Total US) y al tercero en el grupo C de Hans Peter Minderhoud (Dream Boy).

La primera jornada olímpica del adiestramiento, en la que participaron tres de los seis grupos de la competición (A,B,C), quedó marcada por el dominio del equipo tulipán que lidera provisionalmente con un total de 5006.0 puntos por delante de Dinamarca (4966.0) y Gran Bretaña (4901.5). Consiguieron billete para la final individual los dos primeros clasificados de cada grupo.

La británcia Charlotte Fry (Everdale) fue la primera en lograr plaza para la final después de lograr un 77.096 % de puntuación que le valieron el primer puesto del grupo A por delante de la sueca Therese Nilshagen que consiguió un 75.140 % a lomos de Dante Weltino Old.

Sólo dos atletas obtuvieron puntuaciones por encima del 80%. La primera fue la dansesa Catherine Dufour (Bohemian), que comandó el grupo B al colocar un 81.056 % en la pizarra.

"Era importante para mí darle una gran sensación en la pista hoy. No quería forzar demasiado porque quería que se sintiera cómodo allí. Y aunque no haya público, hay un ambiente en la arena y se puede sentir", dijo Dufour en unas declaraciones recogidas por la Federación Internacional de Hípica.

El neerlandés Edward Gal fue segundo con una valoración de 78.649 % en su ejercicio, que confiere una base firme para su selección sobre la que edificar su candidatura al título por equipos.

Su semental negro, Total US, sólo tiene nueve años, y es hijo de Totilas, con el que incendió el mundo ecuestre hace una década al ganar tres oros mundiales adiestramiento, dos en individual y uno por equipos.

La otra atleta superar los 80 fue la alemana Jessica von Bredow-Werndl que se alzó con la primera plaza del grupo C con TSF Dalera (84.379 %). La estadounidense Sabine Schut-Kery fue segunda a bordo de Sanceo (78.416).

Este domingo completarán su participación el resto de grupos que compiten en el Gran Premio de los Juegos Olímpicos de Tokio y quedarán definidas el resto de plazas para la final.

La selección española de doma clásica camina sexta clasificada tras las actuaciones de Beatriz Ferrer-Salat (Elegance), que fue tercera con una puntuación de 72.096% y de José Antonio García (Sorento 15), eliminado tras acabar sexto (69.146%). Severo Jurado (Fendi T), lo hará el domingo en la segunda tanda.