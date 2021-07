Fútbol.- Memphis debuta con nota y sociedad con Griezmann

24-07-2021 Memphis Depay DEPORTES FCB



EL Barça supera (3-1) al Girona en su segundo amistoso de pretemporada



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El delantero neerlandés Memphis Depay debutó este sábado con el FC Barcelona en la victoria (3-1) ante el Girona, el segundo amistoso de la pretemporada culé disputado en el Estadi Johan Cruyff, con una gran actuación, gol incluido, y una gran conexión con Antoine Griezmann en la vuelta del francés.



Memphis entró en juego poco antes del descanso, por la lesión de un Rey Manaj que hasta ese momento estaba siendo el hombre de la pretemporada. El albanés, autor de tres goles ante el Nàstic en el amistoso del miércoles, había vuelto a ver puerta antes de tener que retirarse bajo la aclamación popular al recién llegado.



El ex del Lyon, el fichaje que más ilusiona al culé, entró con buen pie en el Barça, dejando detalles de calidad casi en cada jugada que tocó el balón. Un uno contra uno ganado para disparar cerca de la línea de fondo, una asistencia sin tocar el balón y otra carrera por la banda contraria fueron las tres acciones con las que entró en acción antes del descanso, ya con 2-1.



Los de Koeman, con Dest, Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Riqui Puig o Demir en el once, presionaron arriba y crearon pronto las primeras ocasiones. Stuani en el área contraria necesitó poco también para tener la suya. Dest generó mucho por su banda derecha pero el Girona de Míchel se armó bien atrás y no permitió mucho más ataque.



Un penalti sobre Balde significó el 1-0. Piqué se pidió el lanzamiento y Juan Carlos lo detuvo, pero en su parada metió el balón en la portería. El Girona se despistó en ese momento y Rey Manaj alargó su racha para hacer el 2-0 poco después, pero tuvo que pedir el cambio antes del descanso.



Samu Saiz firmó el 2-1 de penalti, a lo 'Panenka', también pudo empatar con un gran disparo al larguero, y Memphis entró, bajo la ovación del Johan Cruyff, para sacar de centro. El neerlandés dejó esa sucesión de detalles y en el segundo tiempo siguió como un imán del balón. Aunque sus nuevos compañeros no leyeran sus desmarques, el balón le llegaba igualmente para generar peligro.



Con media hora para el final, Koeman movió banquillo en lo que supuso el regreso de Griezmann o De Jong tras las vacaciones. El francés, en todos los rumores sobre las posibles salidas en la plantilla culé, dejó buenos minutos y, sobre todo, un gran entendimiento con Memphis. Entre los dos se encontraron y mucho, aunque el gol del neerlandés llegó de penalti, provocado por una jugada de Griezmann dentro del área.



El nuevo ariete azulgrana lo enchufó por la escuadra para redondear un buen inicio de etapa en un Barça que va recuperando efectivos, a la espera de saber con cuáles se queda, en su preparación. Los de Koeman viajan ahora a Alemania, donde se medirán a Stuttgart y Salzburgo, antes del inicio de la temporada el 15 de agosto ante la Real Sociedad en Liga.