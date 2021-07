(Bloomberg) -- El S&P 500 subió un 0,7% a un máximo intradiario histórico, a medida que un flujo continuo de sólidos informes de ganancias corporativas reforzó la confianza en la recuperación económica.

El índice ahora ha avanzado más de 3% desde el mínimo de esta semana alcanzado el lunes, cuando los mercados se desplomaron ante la preocupación de que la variante del coronavirus delta de rápida propagación podría generar nuevos confinamientos.

“Todo se reduce al impulsor más importante del desempeño del mercado, que son las ganancias”, dijo Angelo Kourkafas, estratega de inversiones de Edward Jones. “La temporada de ganancias del segundo trimestre ha tenido un comienzo muy fuerte y eso es lo que permitió a los inversionistas analizar la incertidumbre de la variante delta. Las ganancias futuras continúan revisándose al alza”.

Hasta ahora, aproximadamente una quinta parte de las empresas del S&P 500 han informado resultados del segundo trimestre, con más del 80% superando las estimaciones de ganancias, según datos compilados por Bloomberg.

Nota Original:S&P 500 Trades at Record as Earnings Outweigh Covid Concern

